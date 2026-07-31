En video | Terremoto en Italia con epicentro cerca de Nápoles deja al menos 10 heridos y edificios destruidos

La noche de este viernes transcurría con normalidad en el área metropolitana de Nápoles hasta que, a las 7:46 p. m. (hora local), un fuerte terremoto alteró la rutina de cientos de miles de habitantes. El movimiento, de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad de Pozzuoli, dentro de la zona volcánica de los Campos Flégreos, es el más intenso registrado en esa región italiana en las últimas cuatro décadas. El sismo, localizado a unos tres kilómetros de profundidad según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, se sintió con fuerza en la ciudad de Nápoles y en varios municipios cercanos, donde numerosos residentes abandonaron sus viviendas por temor a nuevos temblores. Entérese: Terremoto en Japón deja 34 muertos; continúan los rescates entre calor extremo

Las primeras evaluaciones de las autoridades confirmaron al menos diez personas con heridas leves y una serie de afectaciones materiales. La Protección Civil italiana informó sobre derrumbes parciales, daños en edificaciones, interrupciones del servicio eléctrico y problemas en la movilidad, mientras continúan las inspecciones para establecer el alcance total de la emergencia. Le puede interesar: Rey Felipe VI, Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella

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En Pozzuoli, medios locales reportaron el colapso de la fachada de un edificio y desprendimientos de cornisas y yeso en distintos sectores de esa localidad y del barrio de Bagnoli, aunque estos incidentes no dejaron víctimas entre los residentes.

Los bomberos también recibieron decenas de llamadas relacionadas con ascensores bloqueados y reportes de daños estructurales menores en viviendas y edificios públicos. Lea también: Festival Internacional de Cine de Venecia 2026: Colombia hará presencia con tres películas

Como medida preventiva, el puerto de Pozzuoli suspendió temporalmente las conexiones marítimas hacia las islas de Isquia y Procida, mientras que el transporte ferroviario en las líneas Cumana y Circumflegrea fue interrumpido para permitir revisiones técnicas de la infraestructura.

El Ayuntamiento de Pozzuoli activó el Centro de Operaciones Municipales (COC), desde donde se coordinan las labores de monitoreo y asistencia a la población afectada. El Gobierno italiano informó que la primera ministra, Giorgia Meloni, mantiene contacto permanente con el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, y con el delegado del Gobierno en Nápoles, Michele di Bari, para hacer seguimiento a la situación. Además, fue convocada la Unidad de Crisis encargada de coordinar la supervisión y las acciones de respuesta tras el terremoto. Conozca: Italia suspendió el acuerdo Schengen con España y cerró temporalmente sus fronteras por crisis migratoria en Ceuta

La actividad sísmica en los Campos Flégreos mantiene en alerta a Italia

Los Campos Flégreos conforman una extensa caldera volcánica situada al oeste de Nápoles, entre el golfo de la ciudad y el monte Vesubio. En esta área viven cerca de medio millón de personas y desde hace varios años los científicos monitorean un fenómeno conocido como bradisismo, un proceso que provoca el ascenso y descenso del terreno debido a la acumulación de gases y magma en el subsuelo. La creciente actividad sísmica ha mantenido en alerta a las autoridades italianas. Antes del movimiento registrado este viernes, 31 de julio, los terremotos más fuertes en la zona habían ocurrido el 12 de marzo y el 30 de junio de 2025, ambos con una magnitud de 4,6.

El nuevo episodio revive el recuerdo de la crisis sísmica que afectó a los Campos Flégreos a comienzos de la década de 1980, cuando una prolongada secuencia de temblores obligó a evacuar temporalmente a miles de habitantes.

Italia figura entre los países europeos con mayor riesgo sísmico. En los últimos decenios ha sufrido terremotos de gran impacto, como el de Irpinia, en 1980, que dejó cerca de 2.700 muertos, y el registrado en el centro del país en 2016, que causó alrededor de 300 víctimas fatales. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas:

Las autoridades italianas informaron que al menos 10 personas resultaron heridas. De acuerdo con los reportes oficiales, las lesiones fueron leves y los organismos de emergencia continuaban evaluando la situación. ¿Qué son los Campos Flégreos y por qué registran tantos sismos? Los Campos Flégreos son una extensa caldera volcánica ubicada cerca de Nápoles. La región atraviesa un fenómeno conocido como bradisismo, que provoca el ascenso y descenso del terreno debido al movimiento de gases y magma en el subsuelo, lo que favorece la actividad sísmica.

Las autoridades italianas informaron que al menos 10 personas resultaron heridas. De acuerdo con los reportes oficiales, las lesiones fueron leves y los organismos de emergencia continuaban evaluando la situación. ¿Qué son los Campos Flégreos y por qué registran tantos sismos? Los Campos Flégreos son una extensa caldera volcánica ubicada cerca de Nápoles. La región atraviesa un fenómeno conocido como bradisismo, que provoca el ascenso y descenso del terreno debido al movimiento de gases y magma en el subsuelo, lo que favorece la actividad sísmica.

Las autoridades italianas informaron que al menos 10 personas resultaron heridas. De acuerdo con los reportes oficiales, las lesiones fueron leves y los organismos de emergencia continuaban evaluando la situación. ¿Qué son los Campos Flégreos y por qué registran tantos sismos? Los Campos Flégreos son una extensa caldera volcánica ubicada cerca de Nápoles. La región atraviesa un fenómeno conocido como bradisismo, que provoca el ascenso y descenso del terreno debido al movimiento de gases y magma en el subsuelo, lo que favorece la actividad sísmica.