¿Ya escuchó “Te Olvido (La La)”? Así fue el regreso de Selena Gómez al español junto a Becky G

Selena Gómez, Becky G y Benny Blanco presentaron este viernes, 31 de julio, “Te Olvido (La La)”, la primera colaboración oficial entre las dos artistas y que hace parte de Hermoso, el próximo álbum del reconocido productor estadounidense, Benny Blanco y actual esposo de Selena Gómez. El lanzamiento tiene su propio videoclip grabado en Los Ángeles y ya está disponible en las principales plataformas digitales. El sencillo es el tercer adelanto del cuarto trabajo de estudio de Benny Blanco, cuyo estreno está previsto para el 14 de agosto. A diferencia de sus producciones anteriores, el productor apuesta esta vez por una propuesta inspirada en la cumbia y otros sonidos latinos, una exploración que, según ha contado, responde a la influencia que tuvo la música en español durante su infancia. Entérese: Barack Obama incluyó a un colombiano en su lista anual de canciones recomendadas “Crecí en una zona con una gran población latina, así que esa música me ha rodeado desde que era niño”, explicó Blanco en una entrevista con El País al referirse al origen de Hermoso, un álbum de ocho canciones que rinde homenaje a ese vínculo con la cultura hispana. Antes de este lanzamiento, el productor ya había presentado los sencillos “Degenere”, junto a Myke Towers, y “Joven y Salvaje”, con Bb Trickz. ”Te Olvido (La La)” combina bases de cumbia mexicana con elementos de pop latino y ritmos urbanos. La letra gira alrededor de una relación de incertidumbre y falta de compromiso, en la que la protagonista exige claridad para decidir si continúa o deja atrás esa historia.

Aunque Selena Gómez nació en Texas y creció hablando principalmente inglés, la música en español siempre ha estado ligada a sus raíces familiares mexicanas. En varias entrevistas ha explicado que grabar en este idioma fue un reto personal, pues quiso perfeccionar su pronunciación y rendir homenaje a la cultura con la que creció. Antes de “Te Olvido (La La)”, su proyecto más ambicioso en español fue el EP Revelación (2021), un trabajo que recibió una nominación al Grammy y consolidó su vínculo con el público latino. Le puede interesar: Video | Niña fan de Shakira sorprendió a Karol G: le pidió cantar ‘Dai Dai’ en pleno concierto del ‘Tropitour’

Esta es la letra de “Te Olvido (La La)” de Selena Gómez, Becky G y Benny Blanco

La, la, la, la La, la, la, la-la Amor mío, ¿qué tienes conmigo? Que no me quieres con nadie, pero tampoco contigo. Dime si somo’ o no somo’ de una vez, te lo pido. Y así yo decido si te quiero o te olvido. Amor, amor, amor mío, ¿qué tienes conmigo? Que no me quieres con nadie, pero tampoco contigo.

Dime si somos o no somos de una vez, te lo pido. Y así yo decido si te quiero o te olvido. Oh, dime, papi, ¿y tú qué te crees? Playing nasty, es la última vez. Que me callo, mentiras que ya me sé. Te tengo en la mira. Tú estás pa’ darle a fuego. No digo na’, aunque to’ lo veo. Porque en la mierda yo también juego, bebé. (Se repite el coro)

Las referencias a la cultura chicana en el nuevo videoclip de Selena Gómez y Becky G

El video oficial fue filmado en Santee Alley, un tradicional corredor comercial del centro de Los Ángeles. Allí, Selena Gómez, Becky G y Benny Blanco recorren puestos callejeros, interactúan con comerciantes y visitantes y aparecen frente a altares dedicados a la Virgen de Guadalupe, en una producción que hace guiños a la identidad y la cultura chicana. El actor Danny Trejo también participa en el videoclip.

Para Selena Gómez, esta no es la primera colaboración con Benny Blanco. La cantante ya había trabajado con el productor en el álbum conjunto I Said I Love You First, publicado después de que ambos contrajeran matrimonio en septiembre de 2025.