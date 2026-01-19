Caso Zulma Guzmán: ¿quién es la otra mujer señalada de participar en el envenenamiento con talio?

Avanzan las investigaciones por el caso de Zulma Guzmán, la principal sospechosa de un envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos menores de edad en el mes de abril, en Bogotá.
Guzmán fue rescatada en el río Támesis, en Londres (Reino Unido), luego de que se evidenciara que se encontraba aparentemente en peligro. Por esta razón, fue trasladada a un centro médico, donde se recuperó para dar inicio al proceso de judicialización correspondiente en Colombia.
No obstante, ella ya compareció de manera virtual el 12 de enero ante un tribunal de Westminster, desde la cárcel HMP Bronzefield, el centro de detención para mujeres más grande de Europa. En la diligencia estuvo representada por su abogada Katy Smart, una jurista británica experta en derechos humanos y derecho penal internacional.