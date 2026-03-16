MinJusticia pidió al Reino Unido acelerar la extradición de Zulma Guzmán por caso de menores envenenadas

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, solicitó recientemente a la Cancillería colombiana que le comunique al Gobierno del Reino Unido la “importancia y prioridad” que tiene para el Estado el retorno al país de Zulma Guzmán, la mujer investigada por el envenenamiento con talio de dos menores en el norte de Bogotá, al advertir que su comparecencia ante la justicia colombiana resulta clave para evitar “escenarios de impunidad” y garantizar los derechos de las víctimas.
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La solicitud quedó consignada en una carta enviada el pasado 27 de febrero al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que Cuervo pidió que, a través de los canales diplomáticos, se informe a las autoridades británicas sobre la relevancia del caso dentro de la investigación penal que adelanta la Fiscalía por la muerte de dos niñas tras consumir frambuesas contaminadas con el metal pesado.
“Se solicita comunicar al Gobierno del Reino Unido la importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”, señaló el ministro en el documento.