No solo el hermano: la mamá de la ministra de Cultura recibió, en un mes, contratos por $313 millones con el Gobierno

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, denunció que la mamá de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, ha recibido seis contratos en el gobierno del presidente Gustavo Petro, tres de ellos en enero de este año por un poco más de $313 millones. La congresista, que ha denunciado el escándalo de la Fundación Universitaria San José, ahora revela que los tres contratos de enero pasado, firmados por Alexandra Fonrodona Montoya, fueron simultáneos. ”Aquí cada uno de ellos: Con la @Supersalud por $126.500.000. Con el @MinSaludCol por $116.666.667. Con el @MinInterior por $70.680.000”, afirmó en su cuenta de X.

Pedraza enfatizó en que con los tres contratos de 2026 la señora Fonrodona pasó de tener un ingreso mensual de casi 12 millones a más de 26 millones de pesos. “Pero no solo fue este año, también durante todo el gobierno ha tenido contratos así: En el 2023 tuvo 1 contrato por $48.000.000. En el 2024 tuvo 1 contrato por $92.000.000 (incremento del 52% frente a 2023) En el 2025 tuvo 3 contratos por $141.180.590 millones (incremento del 65% frente a 2024)”, indicó la representante a la Cámara.

Uno de esos contratos fue firmado el 20 de enero de 2025 bajo la modalidad de contratación directa. El objeto del contrato consistió en la prestación de servicios profesionales para apoyar la planeación, ejecución y seguimiento de las estrategias de comunicación destinadas a divulgar las acciones del Ministerio de Salud. El valor total asignado para este compromiso fue de $60.000.000. Después le siguió otro compromiso con esa misma entidad el 17 de julio de 2025 para, de nuevo, apoyar la comunicación externa del Ministerio de Salud, sumando al “fortalecimiento de los servicios de información y comunicación definidos por la entidad”. Este contrato se realizó por un monto de $53.333.400, también mediante contratación directa.

Después de ese, un mes y una semana después, Alexandra Fonrodona Montoya firmó con el Ministerio del Interior un contrato por $27.847.190. La labor de la contratista en este caso fue prestar servicios con autonomía técnica y administrativa en la Dirección de Asuntos Religiosos.

Contratos al límite de la Ley de Garantías

La congresista Jennifer Pedraza señaló que no sería la primera vez de Fonrodona en el Gobierno. Indicó que en 2019 trabajó con el entonces alcalde de Ibagué Guillermo Jaramillo (hoy ministro de Salud), y que, durante la actual administración, ha suscrito cinco contratos con el Ministerio de Salud y uno con la Superintendencia de Salud.

Hace unos días Salim Kadamani, hermano de la ministra, recibió $257 millones en contratos al 31 de enero, al límite de la Ley de Garantías. A esa suman otros contratos que, desde febrero de 2025, completarían $333 millones. En el portal Secop se evidencia que los dos primeros contratos aparecen firmados el mismo día: el 25 de febrero del año pasado. Uno corresponde a $50.448.000 y tiene como objeto “prestar los servicios profesionales para brindar apoyos administrativos de la Dirección de Apropiación del MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)”. Ese contrato contó con una prórroga de tres meses por un valor de $25.224.000. Adicionalmente, Kadamani firmó otro el 24 de enero de este año, que se extenderá hasta el 23 de diciembre. Este también corresponde a labores en la Dirección de Apropiación y es de más de $137 millones de pesos. Lea también: Aumentan contratos ‘exprés’, pero 2.500 contratistas del Estado no tienen pago desde diciembre Finalmente, hay otro contrato firmado el pasado 30 de enero con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores que irá hasta el 31 de diciembre por $120 millones por “prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la gestión cultural de la Dirección de Asuntos Culturales y sus Grupos Internos de Trabajo”. En este 2026, Salim Kadamani contará con dos contratos simultáneos con el Estado, que suman más de $257 millones.

Los detalles de los contratos de enero