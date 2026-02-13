No solo el hermano: la mamá de la ministra de Cultura recibió, en un mes, contratos por $313 millones con el Gobierno

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, denunció que la mamá de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, ha recibido seis contratos en el gobierno del presidente Gustavo Petro, tres de ellos en enero de este año por un poco más de $313 millones.
La congresista, que ha denunciado el escándalo de la Fundación Universitaria San José, ahora revela que los tres contratos de enero pasado, firmados por Alexandra Fonrodona Montoya, fueron simultáneos.
”Aquí cada uno de ellos: Con la @Supersalud por $126.500.000. Con el @MinSaludCol por $116.666.667. Con el @MinInterior por $70.680.000”, afirmó en su cuenta de X.