Reconocieron al Sabueso Fino Colombiano como la primera raza 100% nacional en el mundo; conozca sus características

Después de muchos años de investigación y recolección de pruebas, la Federación Cinológica Internacional (FCI) determinó que este canino se convirtió en una raza oficialmente colombiana. Así es su historia.

    Este perro de orejas largas proviene de un linaje que es resultado de más de 200 años de cruces entre diferentes ejemplares. FOTO: Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano
    El Sabueso Fino Colombiano se distingue por su resistencia a plagas, pelo corto, orejas largas y manchas en tonalidades negras o cafés. FOTO: Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano
    Él es Chejo Marín, campesino colombiano y defensor de la raza en Colombia. FOTO: Cortesía captura de video de Los Informantes
    Durante décadas, este perro ocupó un lugar secundario frente a las razas europeas. FOTO: Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La Federación Cinológica Internacional (FCI), máxima autoridad mundial en la materia de la fauna, otorgó el reconocimiento oficial al Sabueso Fino Colombiano, convirtiéndolo en la primera raza 100% originaria de Colombia con aval internacional.

Esta decisión, tomada oficialmente este 11 de febrero, valida años de investigación genética y trabajo de campo orientados a preservar a un canino que ha habitado las zonas rurales del país por más de dos siglos, marcando un hito en la historia de la fauna nacional.

“Denominado también: Tinajero, Chapolo, Bramador y Aullador, es una raza canina autóctona, proveniente de una población canina que comparte rasgos propios, tanto físicos como utilitarios, que se han venido fijando por selección funcional”, afirmó la Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano.

El Sabueso Fino Colombiano se distingue por su resistencia a plagas, pelo corto, orejas largas y manchas en tonalidades negras o cafés. FOTO: Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano

De los patios campesinos a ser reconocido internacionalmente como una raza de Colombia: la historia del Sabueso Fino

Durante décadas, este perro ocupó un lugar secundario frente a las razas europeas. Chejo Marín, campesino colombiano, describió esa realidad en una entrevista concedida a Los Informantes en 2015. “El perro permanecía amarrado en los patios mientras otros recibían cuidados y exhibición”.

Para revertir este olvido, investigadores recorrieron veredas y municipios documentando un linaje que es resultado de más de 200 años de cruces en el país entre ejemplares como el Pointer, el Foxhound inglés, el perro español y el sabueso francés.

“En realidad ha sido un trabajo como muy arduo que empezamos desde hace unos tres años viajando por las diferentes veredas de muchos municipios de Colombia buscando al gremio cazador”, detalló Jonathan Álvarez, quien en 2015 era estudiante de Zootecnia de la Universidad Nacional y participó en el proceso.

Él es Chejo Marín, campesino colombiano y defensor de la raza en Colombia. FOTO: Cortesía captura de video de Los Informantes

La historia del sabueso está ligada a la gesta libertadora. Relatos históricos sitúan a estos animales en momentos críticos, como la víspera de la Batalla de Boyacá. El 6 de agosto, cerca de Ventaquemada, un sabueso habría distraído a las tropas realistas con sus ladridos nocturnos, facilitando la estrategia de Simón Bolívar.

Asimismo, según contaron los expertos en el programa, se registró su presencia en la Noche Septembrina, donde el instinto de estos perros alertó sobre la llegada de los atacantes del Libertador.

Las características de un nuevo símbolo nacional: aliado en la seguridad y el orden público

En años recientes, su utilidad ha trascendido la caza y el entorno rural para integrarse a tareas más importantes desde su entrenamiento, como lo es en el campo de la seguridad del Estado o de otros entornos.

Un caso emblemático ocurrió en Turbo, Antioquia, donde un ejemplar hallado durante un operativo contra alias Otoniel fue incorporado a la fuerza pública. Según declaraciones de un oficial de Policía, el animal destaca por su olfato y hoy participa activamente en la “búsqueda de criminales y personas desaparecidas”.

Físicamente, el Sabueso Fino Colombiano se distingue por su resistencia a plagas, pelo corto, orejas largas y manchas en tonalidades negras o cafés, siendo características esenciales, que fueron tenidas en cuenta al momento de diferenciarlo de otras razas de perros.

“Un sabueso desarrollado a partir de los perros de cacería que han ingresado a nuestro país a lo largo de la historia, y que desde la época de la conquista y gracias a las adaptaciones y peculiaridades de uso y clima, evolucionó para convertirse en el perro tradicional de cacería de los campesinos colombianos”, concluyó la Asociación.

Durante décadas, este perro ocupó un lugar secundario frente a las razas europeas. FOTO: Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano

Con el reconocimiento de la FCI en 2026, el país formaliza la protección de un animal que sus promotores consideran un “símbolo nacional”, reivindicando su valor histórico, cultural y genético ante la comunidad internacional.

