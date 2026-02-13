Contra Pereira, el DIM tiene otra oportunidad para “respaldar” el proceso Restrepo, ¿cuándo y a qué hora juegan?

No fue una noche de viernes fácil. El 6 de febrero, después de perder contra Inter de Bogotá en el Atanasio Girardot, los futbolistas del DIM vivieron la incomodidad extraña de saber que algo que se creía firme, seguro, empieza a tambalear. El proceso de Alejandro Restrepo al frente del DIM lleva un año y seis meses. Empezó el 7 de agosto de 2024 y, desde entonces, ha logrado consolidar una idea de juego —que algunas veces ha funcionado y en otras no— y ha llevado al cuadro rojo a disputar dos finales en el fútbol local.

No las ganó, pero bien dijo Frank Fabra durante su presentación con el Medellín: “No es fácil lograr llegar a una final y el primer paso para conseguir un título es alcanzar esa instancia”. La pérdida de esos títulos, sobre todo el de la final de Copa ante Nacional en diciembre pasado, generó impaciencia en la gente. También algo de nervios en la plantilla de El Poderoso.

La gente empezó a pedir la salida de Restrepo y su equipo de trabajo. Los directivos trataban de hacer caso omiso. Esperaban que la primera victoria del año llegara pronto. Pasaron cinco jornadas y nada. Aunque de las dos derrotas iniciales (1-0 Pasto y 3-1 Cali) se pasó a dos igualdades (2-2 Tolima y 0-0 Millonarios), hasta que el 6 de febrero, contra Inter, el DIM tocó fondo. Ese día perdieron en el Atanasio Girardot, por Liga, después de más de seis meses. Los futbolistas supieron, tras el encuentro, que el proceso de Restrepo al frente del equipo corría riesgo. Por eso Didier Moreno salió a respaldarlo de manera pública tras el encuentro. Ese fue el motivo por el cual, esa misma noche, él, Daniel Cataño y los otros “líderes” del equipo pidieron una reunión con los directivos para respaldar su proceso: querían salvar el barco.

¿A qué hora juega el Medellín contra el Deportivo Pereira?

Eso hizo sentir bien al entrenador antioqueño. “Para todo ser humano, sentir afecto, cariño, admiración y respeto es algo bueno. Sin embargo, pienso que el verdadero respaldo lo tienen que dar en la cancha y lo hemos visto. Muchos jugadores dan todo en los partidos. Los que no tienen tantos minutos nos han mostrado su respaldo cuando ingresan y lo hacen bien”, aseguró el entrenador antioqueño en la previa del juego ante el Deportivo Pereira, que se juega este sábado en el Atanasio Girardot (6:30 p. m.).

En el encuentro ante el Pereira, cuadro con el que Restrepo consiguió su primer título en los banquillos en el fútbol profesional tras vencer al DIM en el Clausura 2022, los futbolistas del Medellín intentarán seguir sacando agua del barco que parecía hundirse y sacarlo de nuevo a flote. En la sexta fecha dieron el primer paso al vencer 1-3 al Cúcuta, siendo visitantes. Ahora, en su casa y con el respaldo de su hinchada —que está molesta por el flojo inicio de campaña—, esperan lograr su segunda victoria en el Apertura 2026 para, por un lado, subir posiciones en la tabla y, por otra parte, darle un espaldarazo más a Restrepo, que toda la semana se esfuerza por orientarlos hacia la victoria.