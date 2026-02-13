Contra Pereira, el DIM tiene otra oportunidad para “respaldar” el proceso Restrepo, ¿cuándo y a qué hora juegan?

No fue una noche de viernes fácil. El 6 de febrero, después de perder contra Inter de Bogotá en el Atanasio Girardot, los futbolistas del DIM vivieron la incomodidad extraña de saber que algo que se creía firme, seguro, empieza a tambalear. El proceso de Alejandro Restrepo al frente del DIM lleva un año y seis meses. Empezó el 7 de agosto de 2024 y, desde entonces, ha logrado consolidar una idea de juego —que algunas veces ha funcionado y en otras no— y ha llevado al cuadro rojo a disputar dos finales en el fútbol local.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8