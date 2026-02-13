x

Palmeiras presentó a Jhon Arias, quien llevará la camiseta 11, en el cuadro en el que brilló Richard Ríos

El chocoano confesó en la rueda de prensa que Ríos le habló bastante del club, de los hinchas y de lo que significa jugar en Palmeiras.

    La presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, con Jhon Arias en la presentación del colombiano con su nuevo club. FOTO TOMADA @Palmeiras
    Jhon Arias junto a su esposa e hija, antes de la presentación del chocoano con el Palmeiras. FOTO TOMADA X @Palmeiras
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
El volante chocoano, Jhon Arias fue presentado de manera oficial en Palmeiras, la presidenta Leila Pereira, quien más insistió para tener al colombiano, se mostró feliz de tenerlo en el club.

El que no parece muy feliz de tener al chocoano es el técnico Abel Ferreria, quien ha advertido que Arias no tiene puesto en el equipo y, por lo tanto, tendrá que demostrar sus condiciones y ganarse un lugar.

Arias, quien había manifestado, anteriormente, que al único equipo que regresaría en Brasil sería al Fluminense, sostuvo en su presentación que “gracias a Dios se desempeña en varias posiciones del campo y que su idea es trabajar y entrenar fuerte para ganarse un lugar en el equipo”.

También resaltó que “estoy aquí para ser un jugador más, para contribuir, ayudar en lo que el cuerpo técnico decida”.

Sobre Richard Ríos, Arias mencionó que hablaron en varias ocasiones. “Hablamos con Richard mucho más de lo debido (risas). Me llamó un montón. Es un chico con el que tengo una buena relación en la selección, somos amigos, y me enseñó lo que significa ser Palmeiras”.

Así mismo reconoció que “tuvo una estancia muy satisfactoria aquí, me recomendó el club y me ofreció su ayuda para todo lo que necesitara. Me explicó que es un lugar donde te sientes querido, respetado y apoyado”.

Finalmente, afirmó que “es alguien en quien confío, alguien que dejó su huella aquí, y espero ser muy feliz aquí también”.

Sobre el número de su camiseta, Arias sostuvo que “hablé con mi compañero (Bruno Rodrigues) y fue un gesto muy bonito de su parte. Me sorprendió mucho. Es un número muy importante para mí, es mi número en la selección. Es un año de Mundial, así que para mí existe esa sinergia. Le di las gracias; sé que es un gran jugador. Por su gesto, se nota que también es una gran persona”.

Arias es uno de los jugadores que hacen parte del proceso de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia, y que espera estar en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, que arrancará el próximo 11 de junio.

