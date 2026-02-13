Un muerto y dos heridos por grave accidente de tránsito en Sabaneta: un carro terminó dentro de un local comercial

Un grave accidente de tránsito conmocionó a la comunidad de Sabaneta, municipio ubicado al sur del Valle de Aburrá. En la tarde de este viernes 13 de febrero en el sector Plebiscito de Calle Larga en esta localidad, un vehículo colisionó contra un establecimiento comercial. Producto del siniestro, una persona falleció y dos más resultaron heridas.

De acuerdo con información preliminar, el conductor perdió el control del automóvil y chocó contra el local, generando pánico no solo en los que estaban allí, sino también en los vecinos del sector. Inicialmente se dijo que podría haber estado bajo los efectos del alcohol; no obstante, se le realizó la prueba y salió negativa.

En uno de los videos publicados en redes sociales se puede apreciar cómo es la misma comunidad la que, ante lo acontecido y por sus propios medios, intenta retirar el vehículo del establecimiento para ayudar a las víctimas del accidente.

El conductor implicado en este lamentable hecho ya está bajo custodia de las autoridades en la Estación de Policía de Sabaneta, mientras que las autoridades continúan con las labores de investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas exactas.