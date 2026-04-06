“Él se la robó”: amigo catalán de Petro se habría quedado con los 500 millones que ‘Papá Pitufo’ quería meter a la campaña

La revelación no solo tomó por sorpresa a todo el país, sino al propio contrabandista. “Ustedes mismos armaron eso, él no entendía por qué se pusieron a decir eso”, le dijo el abogado de Marín, Luis Felipe Ramírez, a Jorge Lemus, en una reunión en la Dirección Nacional de Inteligencia días después de la denuncia pública de Rodríguez.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro siempre da patadas de ahogado con sus autoimplosiones. El año pasado, en un consejo de ministros, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, le reveló al país que a la campaña del presidente Petro, en 2022, el contrabandista Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, quiso meter 500 millones de pesos.

Ramírez y Lemus sostuvieron el encuentro, según ellos, de manera oficial. La reunión fue grabada y dada a conocer en las últimas horas por Noticias Caracol. El contenido deja múltiples preguntas y ha generado una avalancha de reacciones. La conversación ha sido cuestionada, toda vez que Lemus, como funcionario del Gobierno, hace aseveraciones por fuera de sus competencias, como prometer beneficios jurídicos para “Papá Pitufo” en su intento por lograr que regresara al país a “rendir cuentas”, pero, más que eso, a recibir los beneficios del Gobierno, como ser cobijado por la Paz Total.

En febrero de 2025, cuando Augusto Rodríguez reveló que “Papá Pitufo” quería meter 500 millones a la campaña, dijo además que el presidente Gustavo Petro ordenó devolver el dinero y que había pedido grabar la devolución para que quedara evidencia.

Según el propio Rodríguez, fue el catalán, amigo de Petro y del círculo cercano a la primera dama, Verónica Alcocer, Xavier Vendrell, quien recibió la maleta con el dinero. El español, además nacionalizado por este Gobierno, habría recibido la orden de devolver el dinero; sin embargo, ese es un episodio que aún no ha sido aclarado.

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El video que Petro pidió grabar del momento de la devolución nunca ha sido publicado y, además, según Lemus, en conversación con el abogado de Marín, “esa plata se la robaron”.

“El tipo no sé hasta dónde devolvió toda la plata, con Augusto estuvimos encima de que la devolviera, pero no sabemos hasta dónde. Yo vi el video y no sé si estaban los 500 millones que le había entregado”, dijo Lemus.

El video, con la entrega del dinero, hasta ahora solo lo ha visto el propio Lemus. Las imagenes supuestamente las grabó Ramón Devesa González, otro español que trabajó en la campaña de Petro. “Fui de los pocos que vi esa grabación en la que se entregó el dinero. Me la mostró Ramón Devesa. No sé hasta qué punto había los 500 millones. La maleta era pequeña, ahí fue la duda, a no ser que fueran billetes de 100.000 pesos, pero ni eso. Son 500 millones, por favor, mucha plata”, le contó Lemus a SEMANA.

El video nunca habría llegado a manos del Gobierno porque al parecer el español Devesa estaba exigiendo dinero por el material.

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“Cuando Vendrell se me presentó a informarme que ya había hecho la devolución de la plata, le exigí el video, pero me dijo que no lo tenía, puesto que Devesa se había quedado con la filmación. Busque a Ramón Devesa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valía esa evidencia. Así, que renuncie a esta exigencia”, explicó Augusto Rodríguez.

Vendrell, quien también fue diputado en Cataluña, hacía parte del equipo de comunicaciones que había conformado Petro para su campaña presidencial. A finales de 2022, la Cancillería tramitó de manera exprés su nacionalidad colombiana, lo que le ha facilitado acceder a millonarios contratos con el Estado.

El resultado es un caso que, lejos de cerrarse, sigue creciendo en complejidad y las pruebas clave, como el supuesto video, siguen sin aparecer. Al final, las preguntas siguen abiertas. ¿Se entregaron realmente los 500 millones de pesos? Si el dinero se devolvió, ¿dónde está la prueba de esa transacción?, ¿por qué se aceptó dinero en efectivo sin verificar su origen?