Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Sin cadáver no hay delito”: la frase del anestesiólogo que ordenó tirar el cuerpo de Yulixa Toloza

Así lo reveló el coronel Fabio Mauricio Gallego, jefe de la Sijín, al explicar cómo los implicados en la muerte de Yulixa prefirieron ocultar el cuerpo antes que buscar ayuda médica cuando la paciente se complicó.

  • Con la fría premisa de que “sin cadáver no hay delito”, el anestesiólogo de la clínica clandestina Beauty Laser determinó el trágico final de Yulixa Toloza, de 52 años. FOTO: Captura de video de redes sociales y tomada de @yulixa.toloza
    Con la fría premisa de que “sin cadáver no hay delito”, el anestesiólogo de la clínica clandestina Beauty Laser determinó el trágico final de Yulixa Toloza, de 52 años. FOTO: Captura de video de redes sociales y tomada de @yulixa.toloza
  • Ella era Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Apulo, Cundinamarca, tras la cirugía. FOTO: Tomada de redes sociales
    Ella era Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Apulo, Cundinamarca, tras la cirugía. FOTO: Tomada de redes sociales
  • Los detenidos son identificados como María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento (arriba a la izquierda), Eduardo David Ramos (derecha) y Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado (abajo a la izquierda). FOTO: CICPC y Policía Nacional
    Los detenidos son identificados como María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento (arriba a la izquierda), Eduardo David Ramos (derecha) y Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado (abajo a la izquierda). FOTO: CICPC y Policía Nacional
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Una fría y lapidaria frase pudo haber impedido que Yulixa Toloza, de 52 años, recibiera la atención médica que la hubiera salvado tras una cirugía estética en Bogotá el pasado 13 de mayo. “Sin cadáver no hay delito”, dijo el anestesiólogo del centro clandestino cuando la situación de la paciente se volvió grave.

Le puede interesar: Caso Yulixa Toloza: el consentimiento firmado no exime de responsabilidad al centro de estética de garaje

Esa afirmación, revelada recientemente por el jefe de la Sijín de la Policía Nacional de Colombia, el coronel Fabio Mauricio Gallego, en el pódcast Más Allá del Silencio, transformó una emergencia médica en un plan de encubrimiento y abandono.

Y es que a partir de ese momento, los implicados descartaron trasladar a la mujer a un hospital para ayudarla y optaron por deshacerse del cuerpo en una zona boscosa de Cundinamarca, a más de 100 kilómetros de la capital.

Ella era Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Apulo, Cundinamarca, tras la cirugía. FOTO: Tomada de redes sociales
Ella era Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Apulo, Cundinamarca, tras la cirugía. FOTO: Tomada de redes sociales

Ocho horas de agonía y un traslado con vida

Las investigaciones de las autoridades judiciales, que continúan en curso tras varios hallazgos y capturas, dieron un giro crucial con las declaraciones de los propios involucrados.

Según información conocida por Noticias RCN, Yulixa Toloza permaneció con signos vitales durante al menos ocho horas después de la intervención quirúrgica. En ese tiempo, la complicación médica que presentaba pudo haber sido tratada en un centro hospitalario especializado.

María Fernanda Delgado, dueña de la clínica estética clandestina Beauty Laser —ubicada en el sur de Bogotá—, confesó los detalles de la salida de la paciente tras la cirugía, luego de ser capturada por las autoridades junto a otros cómplices.

Los detenidos son identificados como María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento (arriba a la izquierda), Eduardo David Ramos (derecha) y Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado (abajo a la izquierda). FOTO: CICPC y Policía Nacional
Los detenidos son identificados como María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento (arriba a la izquierda), Eduardo David Ramos (derecha) y Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado (abajo a la izquierda). FOTO: CICPC y Policía Nacional

En declaraciones entregadas a los investigadores de la Sijín, Delgado admitió: “Cuando la sacaron en el carro, todavía respiraba”. Con esta afirmación se reforzó la hipótesis del encubrimiento, demostrando que la víctima fue trasladada aún con vida hacia su destino final.

Un letrero azul: la pista clave en la búsqueda de Yulixa

El hallazgo del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza se dio tras un despliegue de la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la policía colombiana, luego de iniciar una búsqueda exhaustiva.

Tras abandonar a la víctima, los responsables regresaron a Bogotá para recoger sus pertenencias y posteriormente huyeron hacia Venezuela con el objetivo de evadir la justicia de Colombia, de acuerdo con los datos de la investigación difundidos por Semana.

Una vez capturados en el vecino país, los implicados comenzaron a aportar información bajo custodia. Mediante una videollamada, la dueña del establecimiento, María Fernanda Delgado, y su pareja, Édison José Torres Sarmiento, dieron las primeras luces del paradero.

Sin embargo, el dato definitivo lo entregó el supuesto médico —que al parecer sí tiene licencia— Eduardo David Ramos. “El médico nos da un dato importante porque nos dice que donde dejaron a Yulixa hay un letrero azul. Con ese dato, la información fue más certera”, expresó el coronel Gallego en el podcast mencionado.

Esta pista permitió a los agentes encargados de la investigación delimitar el terreno e ingresar a una zona de espesa vegetación próxima a los municipios de Anapoima y Apulo, donde finalmente localizaron el cuerpo.

Estado del proceso judicial: así va el caso

Por estos hechos se encuentran bajo disposición judicial los cuatro principales implicados: la dueña del centro estético, María Fernanda Delgado; su pareja, Édison José Torres Sarmiento; el presunto falso médico que habría operado, Eduardo David Ramos, y el anestesiólogo identificado hasta ahora como el ‘doc Leo’, que pronunció la frase que desencadenó la tragedia. Este último no ha sido capturado.

Hasta ahora, la Policía Metropolitana de Bogotá mantiene activa la investigación para esclarecer la totalidad de los supuestos delitos cometidos tanto en la atención médica como en las maniobras posteriores al fallecimiento.

El avance del proceso penal ha contado con el apoyo de la opinión pública y con una articulación entre las autoridades de Colombia y Venezuela, fundamental para materializar las capturas y el hallazgo de la víctima.

También le puede interesar: Dueña de clínica de “garaje” dice que Yulixa Toloza no murió allí, sino en el carro en que fue sacada

Temas recomendados

Investigación
Mujeres
Justicia
Fiscalía General de la Nación
Redes sociales
Virales
Policía
Judicial
Podcasts
Muerte
seguridad
SIJIN
Medicina Legal
Videos
Cirugías
Médicos
Operativos
declaraciones
busqueda
Capturados
Procedimiento estético
Cómplice
capturas
Centro estético
Colombia
Bogotá
Cundinamarca
Suramérica
Venezuela
Yulixa Toloza
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos