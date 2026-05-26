“Sin cadáver no hay delito”: la frase del anestesiólogo que ordenó tirar el cuerpo de Yulixa Toloza

Una fría y lapidaria frase pudo haber impedido que Yulixa Toloza, de 52 años, recibiera la atención médica que la hubiera salvado tras una cirugía estética en Bogotá el pasado 13 de mayo. “Sin cadáver no hay delito”, dijo el anestesiólogo del centro clandestino cuando la situación de la paciente se volvió grave. Le puede interesar: Caso Yulixa Toloza: el consentimiento firmado no exime de responsabilidad al centro de estética de garaje Esa afirmación, revelada recientemente por el jefe de la Sijín de la Policía Nacional de Colombia, el coronel Fabio Mauricio Gallego, en el pódcast Más Allá del Silencio, transformó una emergencia médica en un plan de encubrimiento y abandono. Y es que a partir de ese momento, los implicados descartaron trasladar a la mujer a un hospital para ayudarla y optaron por deshacerse del cuerpo en una zona boscosa de Cundinamarca, a más de 100 kilómetros de la capital.

Ella era Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Apulo, Cundinamarca, tras la cirugía. FOTO: Tomada de redes sociales

Ocho horas de agonía y un traslado con vida

Las investigaciones de las autoridades judiciales, que continúan en curso tras varios hallazgos y capturas, dieron un giro crucial con las declaraciones de los propios involucrados. Según información conocida por Noticias RCN, Yulixa Toloza permaneció con signos vitales durante al menos ocho horas después de la intervención quirúrgica. En ese tiempo, la complicación médica que presentaba pudo haber sido tratada en un centro hospitalario especializado. María Fernanda Delgado, dueña de la clínica estética clandestina Beauty Laser —ubicada en el sur de Bogotá—, confesó los detalles de la salida de la paciente tras la cirugía, luego de ser capturada por las autoridades junto a otros cómplices.

Los detenidos son identificados como María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento (arriba a la izquierda), Eduardo David Ramos (derecha) y Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado (abajo a la izquierda). FOTO: CICPC y Policía Nacional

En declaraciones entregadas a los investigadores de la Sijín, Delgado admitió: “Cuando la sacaron en el carro, todavía respiraba”. Con esta afirmación se reforzó la hipótesis del encubrimiento, demostrando que la víctima fue trasladada aún con vida hacia su destino final.

Un letrero azul: la pista clave en la búsqueda de Yulixa

El hallazgo del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza se dio tras un despliegue de la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la policía colombiana, luego de iniciar una búsqueda exhaustiva. Tras abandonar a la víctima, los responsables regresaron a Bogotá para recoger sus pertenencias y posteriormente huyeron hacia Venezuela con el objetivo de evadir la justicia de Colombia, de acuerdo con los datos de la investigación difundidos por Semana.

Una vez capturados en el vecino país, los implicados comenzaron a aportar información bajo custodia. Mediante una videollamada, la dueña del establecimiento, María Fernanda Delgado, y su pareja, Édison José Torres Sarmiento, dieron las primeras luces del paradero. Sin embargo, el dato definitivo lo entregó el supuesto médico —que al parecer sí tiene licencia— Eduardo David Ramos. “El médico nos da un dato importante porque nos dice que donde dejaron a Yulixa hay un letrero azul. Con ese dato, la información fue más certera”, expresó el coronel Gallego en el podcast mencionado. Esta pista permitió a los agentes encargados de la investigación delimitar el terreno e ingresar a una zona de espesa vegetación próxima a los municipios de Anapoima y Apulo, donde finalmente localizaron el cuerpo.

Estado del proceso judicial: así va el caso