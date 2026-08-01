Volcán Puracé: Servicio Geológico declaró alerta naranja tras actividad nunca antes vista

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevó este sábado el nivel de alerta del volcán Puracé de amarilla a naranja, tras detectar cambios significativos en su comportamiento que incrementan la probabilidad de una eventual erupción, aunque aclaró que ello no significa que esta vaya a ocurrir. Según un comunicado de prensa de esa entidad, la decisión se adoptó luego de una evaluación integral de los parámetros de monitoreo, que evidenciaron un aumento en la energía de los sismos localizados aproximadamente un kilómetro por debajo del cráter e incrementos en la temperatura de las emisiones de ceniza y en la liberación de gases volcánicos a la atmósfera.
El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, por su parte, informó que desde el 20 de julio de 2026 la actividad del volcán ha mostrado un comportamiento ascendente. Durante este periodo se han registrado columnas de gas y ceniza de hasta 3.400 metros sobre la cima del volcán, con temperaturas estimadas cercanas a los 140 grados celsius.
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De acuerdo con el SGC, también se observó un incremento en las emisiones de dióxido de azufre, con flujos de hasta 4.200 toneladas por día, así como mayores concentraciones de dióxido de carbono en el suelo, que alcanzaron las 688 partes por millón. En ese sentido, agregó que, salvo la deformación del terreno, que se mantiene estable desde 2022, estos registros corresponden a los valores más altos observados desde que comenzó el monitoreo instrumental del volcán en 1993.