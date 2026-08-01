Volcán Puracé: Servicio Geológico declaró alerta naranja tras actividad nunca antes vista

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevó este sábado el nivel de alerta del volcán Puracé de amarilla a naranja, tras detectar cambios significativos en su comportamiento que incrementan la probabilidad de una eventual erupción, aunque aclaró que ello no significa que esta vaya a ocurrir. Según un comunicado de prensa de esa entidad, la decisión se adoptó luego de una evaluación integral de los parámetros de monitoreo, que evidenciaron un aumento en la energía de los sismos localizados aproximadamente un kilómetro por debajo del cráter e incrementos en la temperatura de las emisiones de ceniza y en la liberación de gases volcánicos a la atmósfera. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, por su parte, informó que desde el 20 de julio de 2026 la actividad del volcán ha mostrado un comportamiento ascendente. Durante este periodo se han registrado columnas de gas y ceniza de hasta 3.400 metros sobre la cima del volcán, con temperaturas estimadas cercanas a los 140 grados celsius. Le puede interesar: Alerta amarilla por aumento de actividad en volcán Puracé. De acuerdo con el SGC, también se observó un incremento en las emisiones de dióxido de azufre, con flujos de hasta 4.200 toneladas por día, así como mayores concentraciones de dióxido de carbono en el suelo, que alcanzaron las 688 partes por millón. En ese sentido, agregó que, salvo la deformación del terreno, que se mantiene estable desde 2022, estos registros corresponden a los valores más altos observados desde que comenzó el monitoreo instrumental del volcán en 1993.

Ante esto, el coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, Jaime Raigosa, recomendó a las comunidades no acercarse a las zonas altas de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga por la posibilidad de emisiones repentinas de gases y ceniza que podrían representar un riesgo para la vida. De igual manera, hizo un llamado a consultar únicamente la información emitida por fuentes oficiales, como el Servicio Geológico Colombiano, las Alcaldías locales y la Gobernación del Cauca y evitar difundir versiones no verificadas que circulan en redes sociales. El funcionario aseguró que la vigilancia sobre el volcán continuará 24 horas al día. El SGC explicó que, mientras se mantenga la alerta naranja, la actividad del volcán puede presentar fluctuaciones temporales sin que ello implique un retorno a condiciones normales. Aún así, para reducir nuevamente el nivel de alerta será necesario observar durante un periodo prolongado una tendencia sostenida hacia la estabilidad en todos los parámetros monitoreados.

El Puracé ha mostrado señales de inestabilidad desde 2021 y en marzo de 2022 registró el mayor número de sismos diarios desde el inicio de su monitoreo, situación que precedió una pequeña erupción freática en el cráter del volcán Curiquinga. Después de eso el sistema volcánico ha pasado en varias ocasiones entre los niveles de alerta amarilla y naranja, debido a cambios en la sismicidad, la deformación del suelo y las emisiones de gases y ceniza. Actualmente, el volcán Puracé es uno de los mejor instrumentados del país, pues el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán cuenta con una red de 97 estaciones de monitoreo, de las cuales 60 transmiten información en tiempo real mediante sistemas de telemetría. Según el mapa de amenaza volcánica elaborado por el SGC, una eventual erupción de gran magnitud podría afectar principalmente a los municipios de Puracé, Popayán y Sotará y a varios resguardos indígenas y comunidades campesinas del Cauca. Entre los fenómenos esperados se encuentran flujos piroclásticos y lahares o flujos de lodo.