Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ministra designada Viviane Morales envía carta para atajar la última movida de Petro en la Universidad Nacional

La ministra de Educación del gobierno entrante envió una misiva para frenar la designación del representante del Consejo Nacional de Educación Superior ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional.

  • La ministra de Educación designada, Viviane Morales, envió una carta dirigida al Cesu pidiendo postergar la elección de su representante ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional por presuntas anomalías en la elección de su terna. Fotos: Colprensa y @MoralesViviane
    La ministra de Educación designada, Viviane Morales, envió una carta dirigida al Cesu pidiendo postergar la elección de su representante ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional por presuntas anomalías en la elección de su terna. Fotos: Colprensa y @MoralesViviane
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

A través de una carta, la ministra de Educación designada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, Viviane Morales, pidió suspender la elección del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia argumentando irregularidades. Pide que la designación se haga tras la posesión del nuevo gobierno.

La ministra designada señaló que la elección del representante del Cesu ante el Consejo Superior de la Unal es una actuación apresurada del gobierno saliente de Gustavo Petro y se han presentado irregularidades en el proceso.

Morales hace alusión a una denuncia que habían hecho anteriormente el rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, apoyado por los rectores de otras seis entidades de educación superior.

Lea también | Viviane Morales: la abogada que llega al Ministerio de Educación con 30 años de carrera pública

Las denuncias irían encaminadas a la elección de la terna del Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI), pues al momento de la escogencia se habría omitido invitar a la totalidad de rectores de las universidades públicas, algo que habría omitido de forma injustificada el derecho a esas instituciones de participar.

Otra de las decisiones es que, al ser el representante del Cesu ante el Consejo Superior Universitario una persona que participa en el máximo órgano de la Universidad Nacional, esta designación trasciende el período de gobierno de la administración actual, algo que tendría incidencias en decisiones estratégicas para la Universidad Nacional.

Esta es la carta que envió Viviane Morales al Cesu. Foto: Cortesía.
Esta es la carta que envió Viviane Morales al Cesu. Foto: Cortesía.

Ante ese escenario, Morales pidió suspender dicha designación, pues considera que proceder a estos días del relevo presidencial “no solo resulta inconveniente, sino que priva al nuevo Gobierno de participar en una decisión que le corresponde asumir dentro del marco de sus competencias”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Cabe mencionar que el Cesu nombra de una terna a un consejero dentro del CSU de la Universidad Nacional, ante eso, la ministra designada busca resolver las irregularidades denunciadas sobre la terna de CONACTI. Estos señalamientos fueron realizados, además del rector de la Universidad Nacional, por los rectores de la Universidad de Cartagena, el Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad de Caldas, la Universidad surcolombiana, la Universidad del Quindío y la Universidad Tecnológica de Pereira.

Siga leyendo: ¿Proyecto de nación o instrumento del gobierno de turno? Exrector de la Nacional analizó el presente de la universidad

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Viviane Morales pidió suspender la elección del representante del Cesu ante la Universidad Nacional?
Viviane Morales sostiene que el proceso presentó presuntas irregularidades y que la designación se está realizando de forma apresurada. Además, considera que la decisión debería ser asumida por el nuevo gobierno tras la posesión presidencial.
¿Qué irregularidades se denuncian en la elección relacionada con el Cesu y el CONACTI?
Según la denuncia citada, no se habría invitado a todos los rectores de universidades públicas para la elección de la terna del CONACTI. Esto, afirma, habría limitado injustificadamente la participación de esas instituciones.
¿Qué es el CESU y qué función cumple en la Universidad Nacional?
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) es un organismo de coordinación y asesoría en materia de educación superior en Colombia. Entre sus funciones está designar uno de los integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, órgano encargado de tomar decisiones estratégicas sobre el rumbo administrativo y académico de la institución.

Temas recomendados

Educación superior
Ministerio de Educación
Universidad Nacional
Gobierno Nacional
Universidades
gabinete Abelardo de la Espriella
Universidad del Quindío
Universidad de Cartagena
Colombia
Viviane Morales
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos