De la Espriella anuncia al jurista Mauricio Gaona como embajador ante las Naciones Unidas

Añadió: "la transformación de Colombia también comienza con quienes la representan ante el mundo. En la Patria Milagro, los mejores talentos estarán al servicio de la Nación".

El jefe de Estado siguiente adelantó las tareas que asumirá Gaona una vez llegue al cargo. Explicó que desde la ONU representará a Colombia “con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y devolviéndole al país el prestigio que merece en el escenario global”.

El nuevo mandatario presentó a Gaona como “jurista, académico y experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional, ha construido una trayectoria de excelencia en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, guiada siempre por el mérito, la ética y el servicio público”.

“Me honra anunciar a Mauricio Gaona como Embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York”, dijo De la Espriella.

El abogado constitucionalista Mauricio Gaona será el próximo embajador de Colombia ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York, según confirmó a través de X el propio presidente electo Abelardo De la Espriella.

En su momento Gaona dijo que esto representaba “un peligro inminente para la democracia”.

Gaona ha sido crítico del gobierno saliente de Gustavo Petro , en especial en lo que fue la insistencia del jefe de Estado de intentar mantener la idea de una Asamblea Nacional Constituyente.

Desde el gobierno entrante informó que Gaona es abogado y académico especializado en derechos humanos, derecho internacional, derecho comparado y derecho de la Unión Europea.

Es doctor en derecho (en Derechos Humanos) por la Universidad de McGill, donde fue becario del Gobierno de Canadá. Además, recibió el Premio del Presidente de McGill y obtuvo una beca de la universidad para realizar estudios en Inglaterra.

Asimismo, realizó una residencia académica de dos años en la Facultad de Derecho de Harvard.

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Cuenta con una Maestría en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de California, UCLA, como Becario de Honor del Decano, y un Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad París II Panthéon-Assas, donde ocupó el primer puesto de su promoción.

Durante esta etapa fue becario de la Universidad Externado de Colombia en Francia y del Gobierno de Finlandia en Italia.

Es abogado de la Universidad Externado de Colombia,institución en la que también obtuvo el primer puesto de su promoción y una beca de honor.

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Su papá fue Manuel Gaona Cruz, uno de los magistrados asesinados durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridas los días 6 y 7 de noviembre de 1985. En relación con estos hechos, Mauricio Gaona ha atribuido públicamente al M-19 la responsabilidad por el asesinato de su padre.

En un comunicado, desde el nuevo gobierno informó que “a lo largo de su trayectoria ha desarrollado una destacada labor como conferenciante e investigadora en prestigiosas universidades e instituciones internacionales, entre ellas Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, MIT, UCLA, NYU, McGill, la Universidad de Ottawa y la Universidad Nacional de Singapur (NUS)”.

Ha sido profesor invitado de la Universidad de los Andes y docente visitante de la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado.

En el sector público colombiano ha desempeñado cargos de alta responsabilidad, entre ellos Contralor Nacional Delegado para Gestión Pública, Asesor del Fiscal General de la Nación y Secretario Privado del Presidente del Consejo de Estado.

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“Es autor de más de 90 publicaciones entre libros, artículos académicos, columnas de opinión, ensayos, podcasts y análisis especializados”, dio a conocer desde el equipo de De la Espriella.

Además, es analista y columnista internacional, reconocido por sus aportes al debate jurídico y de asuntos públicos. Políglota, combina su experiencia académica, investigativa y en el servicio público para aportar una visión global sobre los principales desafíos del derecho, la gobernanza y las relaciones internacionales.

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