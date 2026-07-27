La Selección Colombia femenina de voleibol terminó subcampeona de la Copa Sudamericana en Perú, ¿se acerca el sueño olímpico?

El voleibol femenino colombiano tiene un objetivo claro a corto plazo: clasificar, por primera vez en su historia, al torneo de los Juegos Olímpicos. Faltan menos de dos años para que inicien las Olimpiadas de Los Ángeles, que se realizarán en el verano del 2028, y el seleccionado nacional ha mostrado madurez en el camino hacia el campeonato. El domingo, en Lima, Perú, el equipo dirigido por el brasileño Guilherme Schmitz, quien asumió el cargo en 2025, disputó la final de la Copa Sudamericana de voleibol contra Brasil, la gran potencia de la disciplina en Suramérica. El combinado cafetero no logró la victoria, pero exigió a uno de los mejores equipos del mundo en el duelo por la medalla de oro: el encuentro terminó 3-0.

En los tres sets, Colombia, que contó con las antioqueñas Juliana Toro, Isabella Attoyave, Doris Manco González, las colombianas hicieron que el juego fuera parejo. La primera manga finalizó 22-25. La segunda 21- 25. La tercera, que definió el partido, finalizó con el marcador 22-25.

“Me quedo con lo lindo de este equipo. Luchamos todos los balones y todo lo preparamos. Si alguien comete un error, ninguna hace mala cara. Somos un equipo muy unido: somos familia, un grupo maravilloso. Me quedo con eso. Ahora seguimos con los centroamericanos y el preolímpico y aquí nos enfrentamos a rivales directos. Seguiremos trabajando”, aseguró Juliana Toro después del final del encuentro.

En la Copa Sudamericana de voleibol, Colombia solo perdió la final. En el resto de encuentros que disputó consiguió buenos resultados. En la fase de grupos, donde terminó primera de la zona B con 9 puntos; venció 3-0 a Venezuela, 3-0 a Ecuador y 1-3 a Argentina. En la semifinal, por su parte, las colombianas vencieron 3-0 a Chile.

Ahora, las colombianas se preparan para disputar los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo entre el 2 y el 7 de agosto. Después, viajarán a Brasil, donde se realizará el preolímpico de voleibol entre el 8 y 13 de septiembre.

En ese campeonato, las criollas buscarán ratificar el buen momento por el que vienen pasando para acercarse al sueño de clasificar, por primera vez en su historia, al torneo olímpico de voleibol en las olimpiadas que se realizarán en Los Ángeles en 2028. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.