La Selección Colombia femenina de voleibol terminó subcampeona de la Copa Sudamericana en Perú, ¿se acerca el sueño olímpico?

El voleibol femenino colombiano tiene un objetivo claro a corto plazo: clasificar, por primera vez en su historia, al torneo de los Juegos Olímpicos. Faltan menos de dos años para que inicien las Olimpiadas de Los Ángeles, que se realizarán en el verano del 2028, y el seleccionado nacional ha mostrado madurez en el camino hacia el campeonato.
El domingo, en Lima, Perú, el equipo dirigido por el brasileño Guilherme Schmitz, quien asumió el cargo en 2025, disputó la final de la Copa Sudamericana de voleibol contra Brasil, la gran potencia de la disciplina en Suramérica. El combinado cafetero no logró la victoria, pero exigió a uno de los mejores equipos del mundo en el duelo por la medalla de oro: el encuentro terminó 3-0.