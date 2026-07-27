“No caigan en esta trata de personas”: más de 30 jóvenes de San Cristóbal están desaparecidos tras viajar a la guerra en Rusia

Las velas iluminaron la fuente del parque principal de San Cristóbal mientras madres, padres, amigos y familiares oraban por quienes un día se despidieron con la promesa de regresar con dinero suficiente para cambiar la vida de sus hogares. Hoy, muchos de esos jóvenes permanecen desaparecidos y sus seres queridos ni siquiera saben si continúan con vida. Según el edil del corregimiento, Jeyson Moreno, al menos 30 jóvenes de San Cristóbal habrían viajado a Rusia para incorporarse al conflicto con Ucrania. Sin embargo, advierte que la cifra podría ser mayor y que ya han comenzado a aparecer casos de otros sectores de Medellín, como la comuna 12 de Octubre, cuyos familiares también buscan visibilizar su situación. Entérese: Con falsas ofertas de hasta $40 millones: así terminan jóvenes en la guerra de Ucrania

La velatón

La jornada se realizó el pasado jueves 23 de julio y reunión a las familias afectadas, representantes de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín y de la Defensoría del Pueblo. Durante cerca de dos horas, los asistentes compartieron las historias de cada uno de los jóvenes desaparecidos y elevaron oraciones por su regreso. El objetivo, explicó Moreno, fue visibilizar un problema que hasta ahora muchas familias habían vivido en silencio, evitar que otros jóvenes aceptaran este tipo de ofertas y buscar ayuda para dar con el paradero de sus seres queridos. Los organizadores analizan realizar una nueva velatón, esta vez en la Plaza de las Luces, para reunir a familias de toda Medellín que atraviesan la misma situación.

Una conmovedora llamada

Durante la velatón se vivió un momento conmovedor. En medio de las oraciones, la madre de uno de los jóvenes desaparecidos recibió la llamada de su hijo después de cuatro meses sin comunicación. El joven alcanzó a contar que se encontró herido y que su primo, con quien había viajado desde Colombia, murió tras pisar una mina y ser alcanzado por un dron durante una misión militar. La llamada duró apenas unos minutos porque, según dijo el propio combatiente, debía regresar al frente de combate en pocas horas. Sus palabras fueron puestas en altavoz para que todas las familias presentes pudieran escucharlas.

Historias de los jóvenes

Manuela Mesa Noreña fue otra de las personas que estuvo en el evento. Ella llevó las fotografías de Andrés Felipe Mesa Noreña, su hermano, y una camisa con un estampado con su foto. Según cuenta, desapareció el 7 de julio y fue hasta el 24 de julio que supieron queestaba herido de muerte. También Sara Restrepo, hermana de Stiven Restrepo, cuenta que su hermano se fue desde el 26 de mayo y no han tenido contacto con él desde entonces. El 4 de junio les informó que había sido herido por una mina. Ella tenía una foto enmarcada de Stiven, quien posaba con sus máquinas de afeitar y de barbería de la profesión que lo apasionaba. Por otro lado, las hermanas del soldado Juan David Castañeda Posso, Juliana, Daniela y Ana María, contaron que su hermano su fue a Rusia con el grupo de San Cristóbal. Desde el 11 de junio no tienen comunicación con su hermano, quien haría parte de un equipo especial como francotirador. Pidieron ayuda para dar con el desfile de Juan David y los demás jóvenes, y poder traerlos de vuelta. “Por favor, chicos, no caigan en esta trata de personas”, dijo Juliana como un mensaje a otros jóvenes.

Las promesas o engaños

De acuerdo con los testimonios recopilados, todos los jóvenes viajaron a Rusia convencidos por reclutadores que ofrecían salarios de hasta 10.000 dólares mensuales —cerca de 40 millones de pesos— y bonos de enganche, con la promesa de contratos seguros y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus familias. El esquema se repite: reclutadores que identifican a jóvenes en contextos de vulnerabilidad económica, los contactan con ofertas de supuestos contratos en seguridad o servicios especializados y, una vez llegan al país europeo, los envían a las zonas más peligrosas del conflicto. Muchos pierden contacto con sus familias. Los reclutadores dejan de responder llamadas. Lea también: “No caigan en esta trata de personas”: más de 30 jóvenes de San Cristóbal están desaparecidos tras viajar a la guerra en Rusia

EL COLOMBIANO documentó recientemente el caso de Dilmar Estiven Restrepo, un joven de Medellín desaparecido desde el 1 de abril, cuya familia denunció que viajó motivado por la promesa de un bono cercano a los 65 millones de pesos y un salario mensual de entre 10 y 12 millones. Cuando llegó a Rusia, recibió el bono, pero con descuentos por los costos del viaje y el uniforme. Poco después le robaron sus pertenencias, incluido el celular con el que se comunicaba con su familia. Viajó con su primo, pero al poco tiempo los separaron. Su madre, María Eugenia Ospina, contó que cuando le pidió que huyera, el joven le advirtió que a quienes lo intentaban los golpeaban y los enviaban a calabozos. "Yo quiero que me digan si está vivo o si está muerto. Lo peor es esta incertidumbre", dijo. Quienes han logrado regresar describen una realidad muy distinta a las promesas: combates permanentes, condiciones extremas y restricciones para abandonar las filas. "Mi recomendación es que no vayan a pelear en guerras internacionales porque es muy complicado. En esa segunda unidad me mataron muchos compañeros, colombianos y españoles", contó Jair Gómez, un caleño que se unió a la guerra en Ucrania en 2023, en diálogo con El País.

El proceso con la Secretaría de Derechos Humanos

Tras hacerse visible el caso, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín inició un proceso de caracterización de las familias afectadas. Según explicó el edil Moreno, quien fue el enlace entre la comunidad y la administración municipal, buscan consolidar la información de cada caso para remitir comunicaciones a organismos como la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el fin de apoyar la búsqueda de los desaparecidos. El acercamiento comenzó apenas la semana pasada, cuando varias madres acudieron al edil para exponer la problemática. Conozca: Hay 670 colombianos desaparecidos y 173 fallecidos por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania

El contexto nacional

La situación de San Cristóbal hace parte de un fenómeno que se ha extendido en Colombia durante los últimos años. En barrios vulnerables de Cali, el oriente antioqueño y otras regiones del país, redes de reclutamiento captan a jóvenes bajo la fachada de ofertas laborales para enviarlos a combatir en conflictos internacionales, especialmente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Según la Cancillería colombiana, hay 670 colombianos desaparecidos y 173 fallecidos por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania. El fenómeno preocupa también por sus implicaciones en el conflicto armado colombiano. Santiago Rivas, historiador y analista del sector defensa, advirtió a EL COLOMBIANO que la participación de combatientes colombianos en Ucrania podría estar influyendo en la expansión del uso de drones en Colombia.

Según explicó, algunos de esos combatientes estarían siendo enviados al exterior con el objetivo de adquirir experiencia en el campo de batalla —especialmente en el uso de drones y sistemas antidrones— para luego regresar a integrarse en grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Mientras esa amenaza crece, las familias de San Cristóbal siguen con una sola prioridad: saber si sus hijos están vivos y tenerlos de vuelta.

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