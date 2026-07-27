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Paolo Maldini y Leonardo renuncian a la dirección deportiva de Italia después de 16 días al mando

Paolo Maldini y Rafael no continuarán al frente del proyecto de reestructuración de la selección de Italia después de que la junta directiva de la Azzurri desechara a Andrea Pirlo como el posible entrenador de la Nazionale.

  • Paolo Maldini y Leonardo cuando fueron anunciado en la dirección deportiva de la Azzurra. FOTO: Getty
    Paolo Maldini y Leonardo cuando fueron anunciado en la dirección deportiva de la Azzurra. FOTO: Getty
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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Tan solo 16 días después de asumir como director deportivo de la selección italiana de fútbol, Paolo Maldini dimitió, al igual que su compañero Rafael, por desacuerdos con la dirigencia. Este lunes 27 de julio, en horas de la mañana de Italia, se hizo público el descontento de Andrea Pirlo por ser descartado como director técnico de la selección tana. Pirlo era el candidato de Maldini tras no llegar a un acuerdo con Pep Guardiola.

“Ayer supe que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de Italia. Lamento que una decisión fundamentada en criterios deportivos rápidamente se haya convertido en una polémica pública en la que se me han atribuido intenciones e ideas que no reflejan mi personalidad”, escribió en su cuenta de Instagram Andrea Pirlo.

Maldini, por su parte, según prensa italiana, le habría dicho a la directiva que si rehusaban la opción de Pirlo, él renunciaría a la Nazionale. Al final, Andrea no fue tomado en cuenta por temas extradeportivos y el exdefensor del A.C. Milán y la selección de Italia terminó renunciando a la dirección deportiva junto a Rafael.

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagó, fue la persona que más resistencia puso a la llegada de Pirlo al descubrir que el exentrenador de Juventus estaba relacionado con una casa de apuestas rusa, cuyo dueño es cercano al gobierno de Vladímir Putin.

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Para aclarar un poco el asunto, el presidente de la Serie A (Liga de Italia), Giancarlo Abete, habló con el medio deportivo local, La Gazzetta dello Sport. “La reunión de hoy comenzó con negociaciones con Guardiola y luego la recomendación de Pirlo. Después, surgieron los problemas que todos conocen, actividades que la federación desconocía al tomar esta decisión”, mencionó el directivo.

Lo cierto es que ahora deberán reconstruir el proyecto con un nuevo director deportivo, alguien que quizá sea más afín a las expectativas de la Federación Italiana de Fútbol.

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¿Por qué renunció Paolo Maldini como director deportivo de la selección de Italia?
Paolo Maldini renunció por desacuerdos con la dirigencia de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). Según la noticia, su principal diferencia surgió cuando la federación rechazó la contratación de Andrea Pirlo como seleccionador, una opción que él respaldaba.
¿Qué dijo Andrea Pirlo tras quedar fuera del proceso de selección?
Andrea Pirlo afirmó que se enteró de que ya no era candidato y lamentó que una decisión basada, según él, en criterios deportivos terminara convirtiéndose en una polémica pública. También aseguró que se le atribuyeron intenciones e ideas que no reflejan su personalidad.
¿Quién se opuso a la llegada de Andrea Pirlo y por qué?
Giovanni Malagó, fue quien mostró mayor resistencia a la candidatura de Pirlo. La razón habría sido la información sobre su presunta vinculación con una casa de apuestas rusa, un aspecto que generó preocupación dentro de la federación.

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