Paolo Maldini y Leonardo renuncian a la dirección deportiva de Italia después de 16 días al mando

Tan solo 16 días después de asumir como director deportivo de la selección italiana de fútbol, Paolo Maldini dimitió, al igual que su compañero Rafael, por desacuerdos con la dirigencia. Este lunes 27 de julio, en horas de la mañana de Italia, se hizo público el descontento de Andrea Pirlo por ser descartado como director técnico de la selección tana. Pirlo era el candidato de Maldini tras no llegar a un acuerdo con Pep Guardiola.
“Ayer supe que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de Italia. Lamento que una decisión fundamentada en criterios deportivos rápidamente se haya convertido en una polémica pública en la que se me han atribuido intenciones e ideas que no reflejan mi personalidad”, escribió en su cuenta de Instagram Andrea Pirlo.