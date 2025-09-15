Viuda de Miguel Uribe habló sobre la sentencia de 7 años impuesta al menor que le disparó al senador: “Su vida puede cambiar, la de Miguel no”

Un mes después del fallecimiento del precandidato Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, habló sobre la sanción de siete años impuesta al adolescente señalado de ser el autor material del atentado que terminó con la vida del senador.
El joven de 15 años aceptó cargos por homicidio en grado de tentativa y porte de armas, y fue sancionado en el marco del sistema penal especial para menores con una pena de privación de la libertad por siete años tras el magnicidio.
El menor aceptó los cargos a principios de agosto y siete días después, Uribe falleció en el hospital.
La ley no permite modificar los cargos contra un menor una vez aceptados, por lo que fue sentenciado por tentativa de asesinato y no por homicidio.