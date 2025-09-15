Viuda de Miguel Uribe habló sobre la sentencia de 7 años impuesta al menor que le disparó al senador: “Su vida puede cambiar, la de Miguel no”

Un mes después del fallecimiento del precandidato Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, habló sobre la sanción de siete años impuesta al adolescente señalado de ser el autor material del atentado que terminó con la vida del senador. El joven de 15 años aceptó cargos por homicidio en grado de tentativa y porte de armas, y fue sancionado en el marco del sistema penal especial para menores con una pena de privación de la libertad por siete años tras el magnicidio. El menor aceptó los cargos a principios de agosto y siete días después, Uribe falleció en el hospital. La ley no permite modificar los cargos contra un menor una vez aceptados, por lo que fue sentenciado por tentativa de asesinato y no por homicidio.

En una entrevista con Noticias RCN, la viuda se refirió al hecho de que los niños y adolescentes sean instrumentalizados para cometer crímenes en el país. “Si un niño de 15 años toma la decisión de acabar con la vida de una persona como la que hizo este joven con Miguel, la consecuencia en la vida tiene que ser proporcional a eso (...) si nosotros queremos un país justo, las penas deben ser proporcionales a los actos que cometen los seres humanos”, aseguró. El abogado del senador ya se había pronunciado sobre la sentencia asegurando que “no se equiparaba con la vida que arrebató”. El precandidato presidencial dejó a un hijo pequeño y a tres hijas adolescentes de su esposa. Relacionado: Viuda de Miguel Uribe criticó a Petro y señaló a María Fernanda Cabal: “Me amenaza con miedo a que yo me meta en la política” Por lo tanto, Tarazona reprochó que “no podemos tener oficina de sicarios menores de edad en Colombia. O sea, ¿qué nos está pasando? (...), eso pasó en el atentado de Miguel. Había más jóvenes involucrados en el atentado”. “Yo me caí al piso cuando me dijeron que a Miguel le había disparado un joven de 15 años”, añadió al medio citado. Para ella, las penas en Colombia deben ser lo suficientemente severas para que un joven piense dos veces antes de aceptar una oferta criminal.

“A un niño de estos que en su vida ha visto dos billetes juntos, le ofrecen 20 millones de pesos, no tiene nada que perder. Su vida no tiene ningún valor, mucho menos la vida de una persona que ni conoce ni le importa. No tiene ningún tipo de moral ni de ética. Él dice que sabía que lo iban a matar y que tampoco le importaba. Mejor para él si lo matan”, expresó Tarazona. Sin embargo, aseguró que “si le decimos, no son 20, no son 7 años, sino son 40, porque cuando tú matas a alguien te tienes que ir preso 40 años para que respondas por tus actos y formemos una sociedad de valores y justa. O le dan muchísima más plata y se les vuelve un problema o el chino dice, “No lo hago.” Entonces, esas dos variables son muy importantes. Respondes por tus actos y proteges a ese menor”