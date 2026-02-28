EE. UU. e Israel lanzan ataque “masivo” contra Irán y desatan respuesta con misiles en Medio Oriente

Ocho meses después de la última guerra, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto inédito contra Irán. El anuncio lo hizo por sorpresa el ministro israelí de Defensa, Israel Katz. Desde primera hora de la mañana se escucharon explosiones en Teherán, la capital iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se trata de una operación conjunta “masiva” y pidió al pueblo iraní tomar el poder cuando termine la ofensiva. En un video difundido a través de Truth Social, aseguró que Irán “rechazó toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares”. Lea más: Trump confirma que se está planteando un ataque militar contra Irán “Puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y tengamos bajas, algo que suele ocurrir en la guerra, pero lo hacemos, no para ahora; lo hacemos para el futuro y es una noble misión”, afirmó Trump. Una fuente de la Administración estadounidense dijo a Reuters que la operación podría durar varios días. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien venía presionando a Trump para impulsar un cambio de régimen en Irán, sostuvo que esta guerra será “mucho más fuerte” que la iniciada en junio y que busca “eliminar la amenaza existencial que representa” el Gobierno de los ayatolás.

Respuesta de Irán: misiles y drones contra Israel

La reacción iraní no tardó. Los Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica afirmaron este sábado haber lanzado una primera oleada de misiles y drones contra Israel, en respuesta a los bombardeos recibidos por parte de Washington y el Estado hebreo. “Ha comenzado la primera oleada de ataques con drones y misiles de la República Islámica de Irán contra los territorios ocupados”, indicaron en un comunicado, refiriéndose a Israel. El Gobierno iraní había advertido que “no dudará en responder” ante una agresión militar. Esa advertencia empezó a materializarse con el lanzamiento de proyectiles que ampliaron el radio del conflicto más allá de Israel. Entérese: Donald Trump lanzó un ultimátum de “diez días” a Irán para buscar un acuerdo

Explosiones en Baréin, Qatar, Emiratos y Kuwait: la guerra se expande

Tras la ofensiva inicial, se registraron explosiones en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, tal como Teherán había advertido que ocurriría en caso de ataque. En Doha, capital catarí, las detonaciones se escucharon en el centro de la ciudad y cerca de la base militar de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en la región. El Ministerio de Defensa de Qatar informó que interceptó varios misiles dirigidos contra su territorio y que había “rechazado varios ataques”. Un periodista de la AFP observó cómo un interceptor destruía uno de los proyectiles en el aire. Le puede interesar: Estados Unidos pide a sus ciudadanos que “salgan de Irán ahora” o busquen refugio

Objetivos del ataque: Jamenei y Pezeshkian en la mira

Según la televisión pública israelí Kan, los ataques del sábado tenían entre sus blancos al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y al presidente Masud Pezeshkian. La emisora citó una fuente israelí para sostener que ambos estaban entre los objetivos.

