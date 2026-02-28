EE. UU. e Israel lanzan ataque “masivo” contra Irán y desatan respuesta con misiles en Medio Oriente

Ocho meses después de la última guerra, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto inédito contra Irán.
El anuncio lo hizo por sorpresa el ministro israelí de Defensa, Israel Katz. Desde primera hora de la mañana se escucharon explosiones en Teherán, la capital iraní.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se trata de una operación conjunta “masiva” y pidió al pueblo iraní tomar el poder cuando termine la ofensiva.
En un video difundido a través de Truth Social, aseguró que Irán “rechazó toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares”.
“Puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y tengamos bajas, algo que suele ocurrir en la guerra, pero lo hacemos, no para ahora; lo hacemos para el futuro y es una noble misión”, afirmó Trump. Una fuente de la Administración estadounidense dijo a Reuters que la operación podría durar varios días.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien venía presionando a Trump para impulsar un cambio de régimen en Irán, sostuvo que esta guerra será “mucho más fuerte” que la iniciada en junio y que busca “eliminar la amenaza existencial que representa” el Gobierno de los ayatolás.