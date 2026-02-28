En la tarima de Minsalud montaron el cierre de campaña del Pacto Histórico

En la misma tarima en la cual la Presidencia de la República armó un show para tratar de vender la idea de que la salud no está en crisis, el Pacto Histórico montó su evento de cierre de campaña legislativa, en plena plaza de Bolívar de Bogotá, levantando suspicacias sobre el uso de recursos públicos para agitar la contienda electoral. La feria del petrismo comenzó este jueves, con un encuentro llamado “Defender la salud es defender a Colombia”, el cual contó con una inusual puesta en escena: el desfile de 51 ambulancias del sistema de salud pública, algunas traídas desde lugares remotos, y la presencia de decenas de integrantes de los Equipos Básicos de Salud (EBS), un criticado programa del Ministerio, los cuales deberían estar prestando servicio. Esto, en el marco de una multitudinaria participación de simpatizantes, sindicalistas y demás colectivos afectos al presidente Gustavo Petro, quien micrófono en mano, declaró: “Estamos pasando de un sistema que esperaba a que la gente enfermara, a uno que va casa a casa, que previene, que cuida. Ese es el verdadero cambio”. A su lado estuvo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, exponiendo lo que a su juicio son logros de su gestión, tratando de negar los graves cuestionamientos que a diario hacen pacientes y agremiaciones científicas en medios de comunicación, sobre el paulatino deterioro del sistema, la crisis de las EPS y el desabastecimiento de medicinas. “Lo que estamos haciendo es corregir un modelo que desviaba los recursos. Queremos que la plata llegue al territorio, a los hospitales, a la gente. Por eso es tan importante seguir insistiendo en la necesidad de reformar el sistema de salud”, insistió Jaramillo en el púlpito. De acuerdo con la exposición del Gobierno, en las 51 ambulancias que desfilaron en la plaza hubo una inversión de $13.621 millones y serán destinadas a 50 municipios de 14 departamentos. Frente a los Equipos Básicos de Salud, de los cuales algunos de sus integrantes estuvieron arengando en el evento, el Ministerio acotó que “hoy alcanzan 14.468 equipos operativizados en 32 departamentos y 1.123 municipios y áreas no municipalizadas, que han atendido 9’094.471 hogares”. Este esfuerzo se respalda con una inversión de $6,87 billones en dicho programa, indicaron las autoridades. No obstante, la exposición elogiosa del Gobierno contrasta con una serie de quejas en contra de esos Equipos Básicos, cuyo desempeño no parece llenar las expectativas de pacientes y alcaldías.

A los datos de las asignaciones presupuestales y la ejecución de recursos en salud se les podía hacer seguimiento con una plataforma de internet llamada PISIS, la cual solo estuvo disponible para la consulta de la opinión pública hasta julio de 2025. En ese momento, las cifras reflejaban una situación distinta a la promovida por la propaganda gobiernista, según una investigación del académico Johnattan García, investigador en salud de la Universidad de Harvard. De acuerdo con sus hallazgos, los EBS mentados por el Gobierno Petro no efectúan sus funciones en simultáneo ni al tiempo en todos los departamentos. Además, el Ministerio consignaba como ejecutada una misión médica que ni siquiera se había realizado en los territorios, por cuenta de los trámites de contratación de cada municipio. En La Guajira, por ejemplo, el investigador encontró que el Gobierno asignó recursos para 155 equipos, pero solo había siete con contrato vigente. En Antioquia, donde se reportaron 1.267 EBS en la plataforma PISIS, pero solo había 124 activos; en Chocó apenas funcionaban 37 de 332; en Magdalena, de los 260 que anunció el Gobierno en ese entonces, no había ninguno operando. Con corte a julio, apenas se habían ejecutado $1,4 billones de los $6,87 billones que reportó el Ministerio. Hacer el rastreo actual de esas inversiones es complejo, según el citado investigador, porque la plataforma ya no permite indagar todos esos movimientos. A este panorama de suman una serie de decretos y decisiones políticas con las que la Casa de Nariño está tratando de remodelar el sistema de salud saltándose el examen del Congreso, donde fue hundida su reforma. Actualmente hay ocho EPS intervenidas, que suman cerca de 22,82 millones de afiliados, en las cuales la situación financiera y la desatención a los pacientes empeoró. En esas entidades el agente interventor ha sido reemplazado entre dos y cuatro veces, una inestabilidad gerencial que contribuyó a la crisis. La última “perla” fue un nuevo decreto que pretende redistribuir el número de EPS por territorio, obligando a unas a retirarse de algunas ciudades y transferir sus usuarios a otras, sin previa consulta a los pacientes. “Es una vulneración del derecho a la libre escogencia (...) Pasan a la gente como si fuera una rifa de confeti para otras EPS”, expresó Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas EPS.