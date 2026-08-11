Violeta y su abuela siguen desaparecidas en Cali tras el terremoto

La familia de la pequeña Violeta Guerrero y su abuela, Amparo Jaramillo, busca desesperadamente a sus seres queridos luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto de 2026.
En el momento de la tragedia, ambas se encontraban en el edificio del conjunto residencial Guadalupe, ubicado en la calle 3 #55B-72, en el barrio Cuarto de la Lengua, en Cali, Valle del Cauca.
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EL COLOMBIANO se contactó con una allegada a los familiares de Violeta y Jaramillo, quien confirmó que ninguna de las dos ha sido encontrada entre los escombros, por lo que sus familiares desconocen si permanecen con vida.