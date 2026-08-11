Violeta y su abuela siguen desaparecidas en Cali tras el terremoto

EL COLOMBIANO se contactó con una allegada a los familiares de Violeta y Jaramillo, quien confirmó que ninguna de las dos ha sido encontrada entre los escombros, por lo que sus familiares desconocen si permanecen con vida.

En el momento de la tragedia, ambas se encontraban en el edificio del conjunto residencial Guadalupe, ubicado en la calle 3 #55B-72, en el barrio Cuarto de la Lengua, en Cali, Valle del Cauca.

La familia de la pequeña Violeta Guerrero y su abuela, Amparo Jaramillo, busca desesperadamente a sus seres queridos luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto de 2026.

También hicieron un llamado a los organismos de la capital vallecaucana para que adelanten las labores de búsqueda y rescate en este sector con el fin de obtener información sobre el paradero de la menor y su abuela. Para mayor información, pueden comunicarse a la línea 310 451 98 18 o al número de los Bomberos 1234-6335.

La cifra de muertos por el terremoto en el país ha aumentado a 188 y 1.677 heridas; además de 243 estructuras totalmente colapsadas y más de 1.500 viviendas afectadas.

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De igual manera, se han registrado más de 50 réplicas tanto en Chocó como en otros departamentos del país. La más reciente tuvo como epicentro el municipio de Frontino, Antioquia, donde se registró una magnitud de 2,5, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Otro de los eventos telúricos se registró en San José del Palmar (Chocó) donde ocurrió el epicentro del terremoto, se había registrado otro temblor este martes pasadas las 10:00 de la mañana, con una magnitud de 3,8 y una profundidad de 99 kilómetros.

De acuerdo con el Informe Consolidado No. 14, elaborado con información de las alcaldías, gobernaciones, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los organismos de respuesta, el balance con corte a las 4:00 p. m. mantiene a Cali, Pereira, Quibdó y Manizales entre las ciudades con mayor número de víctimas.