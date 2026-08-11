Rescatan con vida a Daniela Largos, joven que pasó 36 horas bajo los escombros en Pereira tras el terremoto

Luego de una intensa labor de rescate que se extendió durante 36 horas, bomberos y demás autoridades en Pereira lograron rescatar con vida a Daniela Largos Sánchez, de 32 años, quien permanecía entre los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes 10 de agosto.
El momento quedó captado en video y reveló la asombrosa hazaña de este martes en la que participó un amplio grupo de personas. También trabajaron de manera articulada los Bomberos de Bogotá, PONALSAR y los cuerpos de bomberos de Pereira.