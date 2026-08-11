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Rescatan con vida a Daniela Largos, joven que pasó 36 horas bajo los escombros en Pereira tras el terremoto

La intensa labor de rescate ocurrió en Pereira y se extendió durante aproximadamente 36 horas, desde el terremoto que sacudió al país este lunes.

  • Rescate de Daniela Largos Sánchez tras el terremoto en Colombia. FOTOS: Capturas de pantalla
    Rescate de Daniela Largos Sánchez tras el terremoto en Colombia. FOTOS: Capturas de pantalla
El Colombiano
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hace 1 hora
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Luego de una intensa labor de rescate que se extendió durante 36 horas, bomberos y demás autoridades en Pereira lograron rescatar con vida a Daniela Largos Sánchez, de 32 años, quien permanecía entre los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido este lunes 10 de agosto.

El momento quedó captado en video y reveló la asombrosa hazaña de este martes en la que participó un amplio grupo de personas. También trabajaron de manera articulada los Bomberos de Bogotá, PONALSAR y los cuerpos de bomberos de Pereira.

Durante el rescate se realizaron labores de excavación para llegar hasta la profundidad donde se encontraba Daniela, quien tenía cuatro placas de concreto encima tras el colapso de un edificio.

La mujer recibió oxígeno mediante una máscara y, después de crear un túnel en la parte inferior y pedirle que cerrara los ojos para protegerlos, los rescatistas lograron hallarla con vida.

Luis Fernando, uno de los socorristas en el sitio, contó a Noticias Caracol cómo se hizo esta labor que duró más de 10 horas. “Estuvimos mucho rato trabajando allá, pero cuando dieron alertas de vida acá (donde estaba Daniela), entonces un grupo se quedó en ese primer lugar y nosotros nos desplazamos hacia este sitio”

Lea también: Violeta y su abuela siguen desaparecidas en Cali tras el terremoto

El rescate de Daniela representa un momento de esperanza para las familias de quienes aún permanecen entre los escombros tras esta tragedia, que deja hasta el momento 188 muertos y 1.677 heridos.

Sin embargo, crece la angustia entre los familiares de Violeta Guerrero y su abuela, Amparo Jaramillo, quienes continúan desaparecidas en Cali tras el terremoto.

En el momento de la tragedia, ambas se encontraban en el edificio del conjunto residencial Guadalupe, ubicado en la calle 3 #55B-72, en el barrio Cuarto de la Lengua, en Cali, Valle del Cauca.

Entérese: Cuando la tierra tiembla sobre un territorio fracturado: las heridas que el terremoto vuelve a abrir en Chocó

EL COLOMBIANO se contactó con una allegada a los familiares de Violeta y Jaramillo, quien confirmó que ninguna de las dos ha sido encontrada entre los escombros, por lo que sus familiares desconocen si permanecen con vida.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto tiempo estuvo Daniela Largos Sánchez atrapada entre los escombros?
Daniela Largos Sánchez permaneció aproximadamente 36 horas entre los escombros antes de ser rescatada con vida por los equipos de emergencia en Pereira.
¿Cómo lograron rescatar con vida a Daniela Largos Sánchez?
Los rescatistas realizaron labores de excavación y construyeron un túnel por la parte inferior de la estructura hasta llegar al lugar donde estaba Daniela, quien tenía cuatro placas de concreto encima. Durante el operativo recibió oxígeno mediante una máscara.
¿Qué organismos participaron en el rescate de Daniela en Pereira?
En el operativo participaron los Bomberos de Pereira, Bomberos de Bogotá, PONALSAR y otros cuerpos de bomberos y autoridades que trabajaron de manera articulada para localizar y sacar con vida a la mujer.

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