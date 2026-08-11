Bogotá habilita cinco puntos de acopio para ayudar a los damnificados del terremoto: conozca dónde

Ante la emergencia que deja el fuerte terremoto que sacude al país, la Alcaldía de Bogotá anuncia la apertura de varios puntos de acopio en distintos sectores de la capital para recibir donaciones destinadas a las familias damnificadas. “Las víctimas del terremoto nos necesitan”, señala el alcalde Carlos Fernando Galán a través de sus redes sociales, al hacer un llamado urgente a la ciudadanía para que se sume a la jornada de solidaridad. Según informa la Alcaldía, las personas que viven en la capital pueden acercarse a cuatro sedes habilitadas para dejar sus donaciones. La primera de ellas es la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicada en la carrera 4 # 22-61.

El segundo punto queda en la localidad de Usaquén, en la calle 161A # 7F-55. El tercero está en el centro comercial Unicentro, sobre la carrera 15 # 124-30. El cuarto punto es la sede administrativa de la Cruz Roja, en la carrera 24 # 73-38, que, a diferencia de los demás lugares, atiende durante las 24 horas del día. Los otros tres puntos, según precisa la Alcaldía, reciben donaciones de 8:00 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a domingo. Esta jornada se desarrolla en articulación con la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, entidad que acompaña históricamente este tipo de campañas humanitarias en la ciudad. En su mensaje, la Alcaldía es enfática en el llamado a la solidaridad ciudadana: “Por favor: si pueden ayudar, háganlo”. Además, reconoce la respuesta que ya muestran los habitantes de la capital frente a la emergencia y destaca que todo esto es posible “gracias a la generosidad y la solidaridad de los bogotanos”.

A los cuatro puntos ya mencionados se suma un quinto espacio de recolección, gestionado gracias a una iniciativa de la Secretaría Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se trata del estadio El Campín, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, que queda habilitado especialmente para recibir las donaciones de quienes desean colaborar. De acuerdo con la información compartida, la entrega en este punto debe hacerse sobre la carrera 30, donde la administración dispone la logística necesaria para recibir los aportes de los ciudadanos. Finalmente, la Alcaldía de Bogotá cierra su mensaje reiterando la importancia de que la comunidad se una a esta causa en medio de la emergencia que atraviesa el país.

Invitación a donar sangre

A la campaña de recolección de insumos y ayudas en especie, la Alcaldía de Bogotá suma un nuevo llamado a la ciudadanía: la donación de sangre. “¡Dona sangre y ayúdanos a llevar vida a quienes hoy más lo necesitan!”, expresa la administración distrital, al reiterar que la ciudad se solidariza con las familias afectadas por el terremoto en diferentes zonas del país y hace un llamado a los ciudadanos para que donen en los puntos habilitados para tal fin. Lea también: Cuando la tierra tiembla sobre un territorio fracturado: las heridas que el terremoto vuelve a abrir en Chocó Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: