Revelan video de los últimos minutos con vida del rabino extranjero hallado en un armario en Bogotá

Las autoridades ya tienen en su poder un video que será pieza clave para esclarecer el asesinato del rabino extranjero Nuchem Yisrael Eber, cuyo cuerpo fue hallado en un armario en plena vía pública de la localidad de Bosa, en Bogotá. En contexto: Rabino extranjero salió a cumplir una cita en Bogotá y lo encontraron sin vida dentro de un armario La comunidad judía colombiana se ha mostrado conmocionada, ya que, según las primeras hipótesis, el religioso de 51 años había viajado desde Nueva York, Estados Unidos, para instruir a una pequeña congregación de católicos conversos al judaísmo.

¿Cómo ocurrió?

Se conoció que a las 9:00 p. m. del pasado martes 21 de abril, Nuchem Yisrael Eber salió de un apartamento que había arrendado a través de la aplicación Airbnb. Desde entonces, no se volvió a tener noticias sobre su paradero, por lo que se inició una búsqueda en el norte de la capital. Sin embargo, el 26 de abril los transeúntes reportaron a las autoridades el hallazgo de un cuerpo desmembrado al interior de un armario azul. La Policía acudió al sitio y trasladó el cadáver a Medicina Legal, donde, tras varios exámenes, se confirmó la identidad de Eber, desatando el horror entre los creyentes.

El video en donde aparece Nuchem Yisrael Eber

Al respecto, hay un video en el que se ve al rabino saliendo del alojamiento con destino desconocido. Las imágenes de ese 21 de abril muestran al hombre vistiendo un saco, pantalón y boina, todas las prendas de color negro.

Nuchem Yisrael Eber saliendo del apartamento arrendado por aplicación. FOTO: Captura de video City Tv

En la secuencia se observa que baja las escaleras, abre una reja y sale a la vía pública caminando para luego desaparecer, según el registro compartido por City Tv.

Nuchem Yisrael Eber abriendo una reja para salir a vía pública caminando. FOTO: Captura de video City Tv