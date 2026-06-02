Video | La justificación de la Policía por uso de fuerza contra músico callejero tras denuncias en Parque La Colina en Bogotá

Luego de generar polémica por las acciones de sus uniformados, la Policía Metropolitana de Bogotá aclaró este martes 2 de junio el procedimiento que realizaron contra un músico callejero en las inmediaciones del centro comercial Parque La Colina, en Bogotá.
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La explicación institucional surgió tras la rápida difusión de un video en redes sociales que cuestionó el actuar de los uniformados frente al joven, quien al parecer realiza sus presentaciones acompañado de un perro golden retriever.