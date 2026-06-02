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Video | La justificación de la Policía por uso de fuerza contra músico callejero tras denuncias en Parque La Colina en Bogotá

Ante la ola de críticas en redes sociales por un video viral, la Policía de Bogotá explicó que la intervención a un músico callejero y su mascota en el norte de la ciudad respondió a reiteradas quejas de los vecinos del sector.

  • La institución aclaró que el procedimiento en inmediaciones del centro comercial Parque La Colina se debió a reportes constantes por exceso de ruido y ocupación del espacio público. FOTO: Captura de video de redes sociales @ULTIMAHORAENX
    La institución aclaró que el procedimiento en inmediaciones del centro comercial Parque La Colina se debió a reportes constantes por exceso de ruido y ocupación del espacio público. FOTO: Captura de video de redes sociales @ULTIMAHORAENX
  • Momento en que de la nada el joven fue neutralizado por los uniformados en Bogotá. FOTO: Captura de video de redes sociales @ULTIMAHORAENX
    Momento en que de la nada el joven fue neutralizado por los uniformados en Bogotá. FOTO: Captura de video de redes sociales @ULTIMAHORAENX
  • Para muchos internautas fue un exceso del uso de la fuerza. FOTO: Captura de video de redes sociales @ULTIMAHORAENX
    Para muchos internautas fue un exceso del uso de la fuerza. FOTO: Captura de video de redes sociales @ULTIMAHORAENX
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Luego de generar polémica por las acciones de sus uniformados, la Policía Metropolitana de Bogotá aclaró este martes 2 de junio el procedimiento que realizaron contra un músico callejero en las inmediaciones del centro comercial Parque La Colina, en Bogotá.

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La explicación institucional surgió tras la rápida difusión de un video en redes sociales que cuestionó el actuar de los uniformados frente al joven, quien al parecer realiza sus presentaciones acompañado de un perro golden retriever.

De acuerdo con la versión oficial, la intervención no fue un hecho aislado, sino la respuesta a una situación que se viene atendiendo desde hace tiempo debido a reiteradas quejas de personas del sector, por lo que las autoridades tomaron medidas.

Los motivos de las autoridades: diálogos previos e intercambio verbal

La institución señaló que las patrullas del cuadrante acuden regularmente a esa zona para atender requerimientos ciudadanos específicos. Según la Policía, los uniformados reciben con frecuencia reportes relacionados con molestias por ruido y permanencia en el lugar.

Momento en que de la nada el joven fue neutralizado por los uniformados en Bogotá. FOTO: Captura de video de redes sociales @ULTIMAHORAENX
Momento en que de la nada el joven fue neutralizado por los uniformados en Bogotá. FOTO: Captura de video de redes sociales @ULTIMAHORAENX

Estos llamados de atención provinieron tanto del entorno del centro comercial como de los residentes cercanos, quienes han manifestado inconformidades por la presencia constante del artista en el sector.

“Fue necesaria la llegada de manera inmediata de una de nuestras patrullas al lugar donde se le solicitó a un ciudadano retirarse del sitio y, al hacer caso omiso con actitud agresiva y debido al alto grado de exaltación, se hizo uso de la fuerza y se le aplicó un comparendo”, afirmó el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de Reacción y Control de la Policía de Bogotá.

La Policía Metropolitana detalló que, en múltiples ocasiones, los uniformados han dialogado con el joven y le han solicitado retirarse del lugar tras recibir los reportes correspondientes. No obstante, indicaron que el músico posteriormente vuelve al sitio, lo que genera nuevos requerimientos de atención.

Respecto al procedimiento que quedó registrado en las imágenes virales, la explicación conocida por parte de la Policía es que todo ocurrió en medio de una nueva atención de las autoridades, momento en el cual se presentó un intercambio verbal entre el músico y los uniformados.

Reacciones y debate ciudadano

La publicación original en plataformas digitales, compartida por cientos de usuarios, criticó la intervención y planteó interrogantes sobre las prioridades de las autoridades frente a la seguridad de la ciudad.

“¿De verdad no tienen nada más importante que hacer que agredir y perseguir a un joven que toca guitarra en la calle para ganarse unos pesos?”, señaló uno de los mensajes que circuló ampliamente en las plataformas digitales. El caso ha generado opiniones divididas.

Para muchos internautas fue un exceso del uso de la fuerza. FOTO: Captura de video de redes sociales @ULTIMAHORAENX
Para muchos internautas fue un exceso del uso de la fuerza. FOTO: Captura de video de redes sociales @ULTIMAHORAENX

Mientras algunos ciudadanos consideran que las autoridades no deberían destinar esfuerzos a este tipo de situaciones y defienden el derecho de los artistas callejeros, otros sostienen que la Policía debe atender los llamados relacionados con convivencia cuando son reportados por la comunidad.

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El episodio revivió la discusión sobre los límites entre el uso del espacio público, la aplicación de la fuerza por parte de las autoridades en situaciones como esta, el arte urbano y el derecho de los residentes.

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