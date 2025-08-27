Video | Hinchas de Millonarios causaron un caos en las playas de Bocagrande, en Cartagena, antes del partido de Copa Betplay

Los hechos ocurrieron en la tarde de este martes en la playa Hollywood, en Bocagrande, al parecer, porque carperos les estaban cobrando una alta cifra a los seguidores del cuadro azul por el uso de las carpas en el lugar. La discusión, que inició siendo solo verbal, se salió de control y terminó en golpes, así como en el lanzamiento de toda clase de objetos en la playa.

Un enfrentamiento entre hinchas de Millonarios que viajaron hasta Cartagena para asistir al encuentro que el club disputaba en esa ciudad ante Real Cartagena por la Copa Betplay , terminó en caos y dejó a varios policías heridos.

Fue entonces cuando las autoridades llegaron al lugar para atender la situación, con tan mala suerte que terminaron heridos con los objetos que eran usados por los barristas para defenderse. De acuerdo con la Junta de Acción Comunal de Bocagrande, cuatro uniformados resultaron heridos, incluido el comandante de la estación de ese sector, capitán Héctor Imbachi.

La JAC, a través de un comunicado, agradeció “la rápida, eficiente y valiente labor de la Policía Nacional, quienes lograron controlar oportunamente la situación”, evitando con ello que la situación se extendiera, “protegiendo a los residentes de nuestro barrio y a los turistas que en ese momento disfrutaban de un espacio de recreación y descanso”.

Agregaron que “Bocagrande es la casa de todos: cartageneros, colombianos y visitantes de todo el mundo”, razón por la cual, señalan que “como comunidad, no permitiremos bajo ninguna circunstancia que hechos de intolerancia y violencia alteren la paz, la seguridad y el orden público en un territorio que siempre se ha caracterizado por ser un lugar de convivencia y tranquilidad”.