x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Con empujones y fuertes jalones de cabello, mujeres protagonizaron riña en el show de Grupo Firme en Bogotá

La pelea, que se dio al parecer entre varias mujeres, ha sido bastante criticada en redes sociales durante las últimas horas, debido a que ocurrió en el primer día dos fechas del ‘Festival Órale Wey’ en el estadio El Campin.

  • Las mujeres implicadas en la pelea durante el evento ‘Festival Órale Wey’, fueron separadas por otras personas que se encontraban con ellas. FOTO: Captura video de redes sociales @PasaenBogota
    Las mujeres implicadas en la pelea durante el evento ‘Festival Órale Wey’, fueron separadas por otras personas que se encontraban con ellas. FOTO: Captura video de redes sociales @PasaenBogota
  • Momentos después de la pelea de las mujeres en medio del concierto. FOTO: Captura video de redes sociales @PasaenBogota
    Momentos después de la pelea de las mujeres en medio del concierto. FOTO: Captura video de redes sociales @PasaenBogota
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

En la noche de este viernes 5 de diciembre, el Estadio Nemesio Camacho El Campín fue escenario del ‘Festival Órale Wey’, un evento que reunió a diferentes artistas como Grupo Firme, Gabi Ballesteros y Yeison Jiménez.

Le puede interesar: Hermana y madre de Falcao García fueron víctimas de un intento de robo en la vía Chía-Bogotá: “Con pistola en mano”

Sin embargo, la jornada de música popular y regional mexicana fue interrumpida por un fuerte altercado en medio del público que no tardó en volverse viral en redes sociales durante las últimas horas.

Momentos después de la pelea de las mujeres en medio del concierto. FOTO: Captura video de redes sociales @PasaenBogota
Momentos después de la pelea de las mujeres en medio del concierto. FOTO: Captura video de redes sociales @PasaenBogota

Disturbios en pleno espectáculo, ¿qué fue lo que pasó?

La confrontación, capturada en video y ampliamente difundida, se desarrolló entre varias asistentes. Mientras el espectáculo avanzaba, se desató un enfrentamiento que concentró la atención de todos los presentes.

El registro audiovisual evidenció a las mujeres intercambiando lo que serían insultos, junto con manotazos y fuertes jalones de cabello, ante la sorpresa generalizada del público.

Aunque algunas personas intentaron intervenir para separarlas y calmar la situación, otras optaron por grabar el incidente, lo que impulsó su rápida propagación en plataformas digitales.

Hasta el momento, se desconoce si las implicadas fueron retiradas del estadio o si hubo algún tipo de intervención por parte de las autoridades competentes. Además, no se conocen las razones de la pelea.

El video continúa circulando por las diferentes plataformas digitales en el país, alimentando un debate sobre las normas de convivencia en espectáculos de gran afluencia, sobre todo de este generó, según los comentarios en redes.

Críticas en redes sociales

La divulgación del video generó una intensa oleada de reacciones y críticas entre los internautas, quienes cuestionaron el comportamiento observado durante el festival.

“Porque estos shows solo se ven en música popular, reggaeton y cualquier vaina que no sea un género foráneo¿? Por no decir Metal. Luego se ofenden cuando uno es elitista, pero con toda la razón”, “Cosas que nunca pasan en un evento de techno y siempre en fiestas agropecuarias” y, “Los empresarios de alto riesgo en su hábitat”, fueron algunos de los comentarios.

Estos mensajes, entre otros publicados en diversas plataformas, enfatizaron la necesidad de reforzar los controles y la seguridad en este tipo de eventos masivos. Hasta algunos contaron anécdotas de disturbios como estos.

“Esos eventos siempre terminan en pelea. A la amiga de una amiga, le dieron dos puños y un botellazo, en un evento realizado hace 8 días en el centro comercial Paseo Villa del Río”, comentó una internauta.

También le puede interesar: Qué es Lista Clinton, Misógino y Magnicidio: las palabras o términos más buscados en Google en Colombia en 2025

Temas recomendados

Cultura
Música
Mujeres
Entretenimiento
Eventos
Virales
Conciertos
Tendencias
artistas
Disturbios
Polémicas
Videos
Cantantes
Peleas
Industria musical
criticas
Música popular
Colombia
Bogotá
Cundinamarca
Yeison Jiménez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida