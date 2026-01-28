Lo que hay detrás del “aval” falso de Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero

El interés del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle por tener en sus manos el poder de la Presidencia de la República es tal que cuando se vio inhabilitado para participar en las elecciones no solo decidió poner de candidata a su esposa, Diana Osorio, sino que ella presentó una carta a manera de aval del Partido de los Trabajadores que resultó ser falsa. Entérese: Como Daniel Quintero no puede ser candidato ahora lanzó a su esposa para la consulta presidencial Todo comenzó el martes, cuando la Registraduría descartó la participación de Quintero en la consulta de izquierda del próximo marzo con el argumento de que el exalcalde ya había participado –y perdido– en la consulta interpartidista de octubre. El espíritu de la ley es que el Estado financia consultas para decantar un ganador, no para que los perdedores se puedan medir una y otra vez.

Poco después de que se conoció que Quintero quedó fuera de juego, su esposa Diana Osorio publicó en sus redes sociales una supuesta invitación del Partido de los Trabajadores de Colombia (PTC) para que participara a nombre de ellos en la consulta de marzo. “Agradezco la invitación del Partido de los Trabajadores para aspirar a la presidencia y participar en la consulta del Frente por la Vida”, escribió el martes en la noche Diana Osorio en su cuenta de X. El rechazo del PTC no se hizo esperar: “Fuerzas extrañas y con oscuros propósitos han falsificado firmas de la dirección nacional y el logo del PTC en documento apócrifo”, escribieron negando haber extendido invitación a Osorio para ir a la consulta a nombre de ellos. Lo ocurrido es inédito Colombia. Primero, porque es como si el cargo de Presidente –o la candidatura– se pudiera intercambiar de una a otra persona sin importar su trayectoria o sus capacidades: como Quintero no puede competir le endosa a su esposa la candidatura. Lea también: La historia del partido afín a Petro que recuperó su personería jurídica hace dos años y ahora avaló a esposa de Quintero Si bien es una práctica bastante cuestionada, que se solía usar en el Congreso –cuando los barones electorales tenían líos judiciales ponían a sus hermanas o a sus esposas–, hasta ahora nunca había pasado en la contienda por el primer cargo de elección popular del país. En segundo lugar, se inventan una carta falsa de un partido y logran con ello poner a sonar a la nueva candidata. Hasta ahora las autoridades no se han manifestado sobre abrir una investigación por este posible delito. Sin embargo, no se trata de la primera vez que se denuncian posibles prácticas de falsificación en el entorno de Daniel Quintero. En 2021, llegó a la Registraduría una carta en la que se pedía el retiro de la solicitud de revocatoria del entonces alcalde Daniel Quintero. Los miembros del comité de la revocatoria advirtieron a la Registraduría que las firmas no correspondían a las de ellos y denunciaron “suplantación de identidad” y “falta de garantías de participación política”. También fue de público conocimiento que Diana Osorio, en el proceso de leasing de vivienda con una entidad bancaria, a pesar de ser la esposa del alcalde, no se presentó como “persona públicamente expuesta”, lo cual es un requisito de ley para que las autoridades puedan ejercer un mejor control. Y ayer mismo, EL COLOMBIANO denunció que en la página de la Procuraduría, donde se consultan los antecedentes disciplinarios de los colombianos, no se podía consultar con la cédula de Daniel Quintero porque el documento aparecía como dado de baja. Ayer mismo la Procuraduría abrió una investigación interna.

“Ofreció más de $1.000 millones”

Lo cierto es que, apenas un rato después de que Diana Osorio se quedó sin el “aval” del PTC, le apareció uno nuevo: el Partido Ecologista le “ofreció” su respaldo para que ella pueda participar en la consulta. Si el desespero se midiera por el número de partidos a los que un político les toca la puerta, se tendría que decir que Daniel Quintero Calle, el exalcalde de Medellín, y su esposa Diana Osorio están bastante desesperados. Desde hace tres meses han hecho “parte”, fugazmente, de al menos cuatro partidos: en octubre Quintero era del Partido Comunista. En entrevista con Blu Radio dijo que para la consulta interpartidista recibiría el aval de tres partidos: Polo, Partido Comunista y UP. “Los tres presidentes de los partidos que van a conformar el Pacto Histórico firman avalando a los candidatos”, le explicó a Néstor Morales cuando este le preguntó si estaba inscrito como militante del Polo Democrático. En enero resultó ser indígena, pues anunció el aval de AICO (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia) para ir a la consulta de marzo. El martes su esposa ya estaba armando maletas para sumarse al partido de los trabajadores. Y al día siguiente, ayer miércoles, ya se vistió de ecologista. ¿Cómo logran conseguir avales de tantos partidos sin tener militancia en ellos? Fuentes del Congreso de la República, que conocen el tejemaneje de los avales, le contaron a EL COLOMBIANO en noviembre pasado que Quintero estaría ofreciendo altas sumas de dinero a “dueños de personerías jurídicas”. Curiosamente no les dicen partidos, sino a los que tienen el poder de dar el aval. Y entre los que en ese momento habría llamado el político estaban, según la fuente, Esperanza Democrática, PTC y Colombia Renaciente. El que los haya contactado –los invitaban a encuentros personales– no quiere decir que estos partidos hayan aceptado. “Les ofrecieron una cifra de más de $1.000 millones, no especificaron el monto. Sin embargo, algunos de ellos le dijeron que no”. “Yo recibo eso y termino en la cárcel, prefiero dormir tranquilo”, dice la fuente del Congreso que le explicó uno de ellos. EL COLOMBIANO se comunicó con el líder indígena Jesús Cuasapud, quien funge además como representante del partido AICO. Sobre las versiones de supuestos pagos u ofrecimientos económicos para avalar a Quintero, Cuasapud negó cualquier tipo de injerencia o acuerdo non sancto. En esa línea, fuentes al interior del movimiento confirmaron que la idea de darle el respaldo al exalcalde fue por recomendación del propio presidente Gustavo Petro en la idea de consolidar “el Frente Amplio para darle continuidad al Gobierno”. El dirigente confirmó que sobre la mesa está la opción de darle el aval presidencial a Diana Osorio ante la fallida aspiración de Daniel Quintero. “Todavía no lo hemos definido, lo estamos contemplado”, manifestó, señalando que el próximo lunes podrían adoptar decisiones. Este medio también intentó comunicarse con el PTC pero hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

¿Por qué no le dura un partido?

Las evidencias de cada uno de esos saltos han quedado registradas en medios de comunicación. Y también hay que decir que el salto de un partido a otro no es nuevo para el exalcalde que se ha mostrado como gran defensor del presidente Petro. Su vida política la comenzó en 2007 cuando intentó llegar al Concejo de Medellín con el aval del Partido Conservador. En 2011 se vistió de Partido Verde para apoyar la candidatura de Aníbal Gaviria a la Alcaldía. En 2013 creó el Partido del Tomate. Un año después comenzó su travesía en el Partido Liberal de César Gaviria, se lanzó a la Cámara de Representantes por Bogotá. En 2019, se lanzó a la Alcaldía de Medellín por el movimiento Independientes y finalmente ganó. Un detalle que llama la atención es que mientras en la campaña de 2019 dijo que había votado por Álvaro Uribe, no una sino dos veces, en declaraciones a La Silla Vacía en 2025 Quintero se contradijo y borró de un plumazo su voto uribista: “Me demoré mucho en poder votar porque siempre estaba en una ciudad donde no tenía inscrita la cédula. Mi primer voto fue por Santos”, aseveró.

Vienen 10 audiencias penales

Todo el ruido alrededor de la candidatura de Diana Osorio se da justo cuando la Fiscalía tiene contra las cuerdas a la alcaldía de Daniel Quintero, con 51 imputaciones por delitos de corrupción. Ese mismo martes, la Fiscalía imputó cargos por peculado e interés indebido en la celebración de contratos contra el director del Área Metropolitana en la alcaldía de Quintero, Juan David Palacio, y a dos de sus subdirectores. Pero además, la Fiscalía, ante el juez, calificó la estructura investigada en el Área Metropolitana como un “grupo delictivo organizado”. Y no dudo en señalar que Miguel Quintero, hermano del exalcalde, daba órdenes en el Área para adjudicar contratos a dedo, según testigos y pruebas técnicas. Siga leyendo: Miguel Quintero daba órdenes en el Área Metropolitana, dijo la Fiscalía en segundo día de imputación a Juan David Palacio

Y es que el 2026 comenzó cuesta arriba para Daniel Quintero. Entre el 26 de enero y el 26 de febrero hay programadas 10 audiencias de procesos penales que involucran al exalcalde y a sus funcionarios en casos de presunta corrupción. Las audiencias incluyen los casos de zonas verdes (Infraestructura-Metroparques) y presupuesto participativo (Inder-Metroparques), además de las acusaciones por Aguas Vivas (13 de febrero) y por el caso de contratación del Parque de las Aguas entre el Área Metropolitana y Metroparques. Con el agravante para Quintero de que algunos funcionarios están comenzando a hablar y a obtener principios de oportunidad. El año 2025 ya había marcado un punto de inflexión judicial para el exalcalde Daniel Quintero y su círculo cercano. Se registraron 51 imputaciones a exfuncionarios y contratistas, dos encarcelamientos y el inicio de un juicio penal directo contra el exalcalde por el caso Aguas Vivas, en el que se le señala de presunto peculado y prevaricato por la firma de un decreto en 2023 que habría favorecido a particulares con cambios en el uso del suelo. Siga leyendo: La justicia le respiró al cuello al exalcalde Daniel Quintero durante 2025; ¿qué sigue para 2026? Ya la gente que participó de las triquiñuelas está comenzando a hablar. Jalando ese hilo, la justicia va a seguir encontrando las pruebas para descubrir a dónde fue a parar la montaña de dinero público que “se perdió”, que “se embolató”, en esa alcaldía. Varios observadores del caso han señalado que todo el ruido con la candidatura de Diana Osorio tendría el propósito de tender una cortina de humo alrededor del nombre Quintero.

La jugada de lanzar a su esposa

La ambición de Daniel Quintero y de su esposa Diana Osorio por llegar a la Presidencia de la República no es nueva. Suelen ponerlo de presente cuando conocen a personajes clave para intentar sumarlos a su causa. Sin embargo, ellos tienen claro que Osorio no tiene cómo llegar a la Presidencia hoy. Pero su candidatura sí les sirve en varios frentes. El primero, como han dicho algunos, para desviar la atención de los problemas judiciales que enfrenta Daniel Quintero. Por otro lado, empiezan a darle recorrido a Osorio para una eventual candidatura a la alcaldía de Medellín en 2027.