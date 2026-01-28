Caos por aguacero: en 44 minutos cayó el equivalente a lluvia de un mes en El Poblado

Un soberbio aguacero cayó en la tarde de este miércoles en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

Además, algunos motociclistas quedaron atrapados entre la corriente que corrió por las vías y necesitaron auxilio de las personas cercanas. Asimismo, el agua se coló por las puertas y las paredes de distintos comercios.

Aunque según el reporte que dio el alcalde Federico Gutiérrez en la noche no hubo heridos de gravedad ni pérdidas de vidas humanas o animales por las inundaciones, la movilidad de la ciudad colapsó y algunas vías principales se inundaron.

Si bien llovió en buena parte del Valle de Aburrá, desde Copacabana hasta La Estrella, los estragos más grandes ocurrieron en el sector de El Poblado, sobre la Avenida Las Vegas, cerca de la estación del metro y del centro comercial Monterrey. Esto porque por ese sector pasa la quebrada La Presidenta, que se desbordó antes de desembocar en el río Medellín.

No es nuevo que en este lugar ocurran inundaciones cuando llueve con fuerza en la ciudad. De hecho, las autoridades ambientales y de riesgos de desastre tienen identificado este lugar como uno de los más vulnerables y susceptibles a desbordamientos a lo largo del río Medellín.

El aguacero, aunque duró poco, fue intenso y causó daños. Por ejemplo, la movilidad en ese sector quedó colapsada, pues el paso del agua por la calle provocó el levantamiento del asfalto y horas después, a pesar de que el nivel del agua ha bajado y algunas zonas habían empezado a secarse, no era posible transitar por allí.

De acuerdo con información del Sistema de Alertas Tempranas, Siata, en esta zona de la ciudad, durante todo el mes de enero cae en promedio en ese sector 85 milímetros de agua lluvia y durante los 45 minutos que duró el aguacero cayeron cerca de 87 milímetros.

Un milímetro de agua lluvia equivale a un litro de agua por metro cuadrado. Es decir, que este miércoles, en esa zona del Poblado, en menos de una hora cayeron 87 litros de agua por metro cuadrado.

Esta zona, rodeada principalmente de comercios como centros comerciales, concesionarios de vehículos, grandes superficies de tiendas y bodegas, se inundó. El agua incluso llegó hasta la biblioteca del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde tuvieron que levantar todos los libros que estaban en la parte de abajo de las estanterías para que no quedaran flotando.

Según el reporte oficial, durante el aguacero la línea de emergencia 123 recibió 250 llamadas de la ciudadanía reportando alguna anormalidad.

Además, entre las afectaciones está el desplome de un árbol sobre una buseta en la calle 7, el colapso de un muro en la carrera 31 sobre varios vehículos que estaban estacionados e inundaciones en diferentes puntos de la ciudad, como la Avenida Regional.