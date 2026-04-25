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Video | Los angustiantes momentos tras la explosión en la vía Panamericana que dejó múltiples víctimas

Un ataque en la vía Panamericana que afectó a 15 vehículos en el sector de Cajibío, Cauca, ha extendido la jornada de terror en el suroccidente del país.

  • La explosión dejó pérdida de vidas humanas, daños materiales y personas corriendo temiendo otro ataque. Fotos: capturas de videos redes sociales
    La explosión dejó pérdida de vidas humanas, daños materiales y personas corriendo temiendo otro ataque. Fotos: capturas de videos redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El terror no cesa en el suroccidente del país y la violencia sigue en diferentes regiones. A los atentados perpetrados en Cali y Palmira se suma lo ocurrido en la tarde de este sábado, 25 de abril, en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

En el sector El Túnel, jurisdicción del municipio de Cajibío, una explosión afectó a 15 vehículos que transitaban por la zona. Este ataque ha dejado hasta el momento 7 personas fallecidas y al menos 20 heridos.

Lea también: Atentado con explosivos en la vía Panameriacana: hay 7 muertos y 20 heridos

Diversas personas de comunidades aledañas han registrado la magnitud de este ataque que extiende la oleada de violencia que sufren departamentos como Cauca y Valle.

En las imágenes difundidas por redes sociales se observan personas que tratan de salir de los vehículos afectados por la explosión y corren, algunas previniendo que no haya más artefactos por detonar en la zona.

Inclusive, en algunos videos las personas se desplazan por la carretera advirtiendo la presunta existencia de un segundo explosivo en la zona de las alcantarillas.

Sobre lo ocurrido, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, alertó respecto a la ocupación de los centros médicos de la zona. “Nuestra red hospitalaria se encuentra al límite, la vía Panamericana en incertidumbre, y nuestra Fuerza Pública permanece al frente de la situación, enfrentando esta arremetida criminal”, detalló el mandatario, resaltando que se está atendiendo la emergencia con toda la “capacidad institucional”.

Asimismo, Guzmán ha convocado un consejo de seguridad en la zona y ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen decisiones “que garanticen la vida y la seguridad de los caucanos”.

Respecto a la responsabilidad de los ataques, el Ejército, en declaración a los medios en compañía del ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha señalado a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco como los presuntos responsables del acto terrorista que incluyó el bloqueo de la vía con un vehículo tipo chiva cargado de explosivos.

Siga leyendo: Video capta explosión de carro bomba en Cali cerca del Cantón Pichincha

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