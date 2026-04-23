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Video | Galán ordena sanciones contra funcionarias de la Alcaldía grabadas colándose en TransMilenio

Las implicadas fueron identificadas como trabajadoras de la Secretaría de Educación. Aquí los detalles.

  • Las mujeres fueron grabadas mientras ingresaban al sistema de transporte evadiendo el pasaje. Foto: Captura video redes sociales
    Las mujeres fueron grabadas mientras ingresaban al sistema de transporte evadiendo el pasaje. Foto: Captura video redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Una fuerte ola de críticas y rechazo ciudadano se ha desatado en la capital tras la viralización de un video que muestra a dos funcionarias de la Alcaldía de Bogotá evadiendo el pago del pasaje en el sistema TransMilenio.

El hecho, que ocurrió en la estación Consuelo de la troncal Caracas Sur, muestra a las mujeres, vestidas con las chaquetas oficiales de color rojo y amarillo del Distrito, escalando las rejas y entrando por las puertas laterales para acceder de manera irregular al sistema.

Lea también: “No fueron dos, fueron tres”: pasajeros de Transmilenio se colaron al mismo tiempo

Las implicadas fueron identificadas como vinculadas a la Secretaría de Educación, específicamente al programa de “Capacitación para adultos acompañantes de rutas escolares”. Curiosamente, su labor consiste en garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes, impartiendo pedagogía sobre el cumplimiento de normas.

El video fue grabado por un usuario del sistema mientras otros pasajeros esperaban correctamente para abordar los buses. El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el hecho en sus redes sociales.

“Nadie y mucho menos quienes trabajan para la ciudad deben hacer esto”, enfatizó el mandatario distrital. “El sistema de transporte público de Bogotá es de todos. Al colarse, al no respetarlo y al no cumplir las normas básicas de convivencia, están afectando a la ciudad, el patrimonio público y a los usuarios que sí pagan”, subrayó Galán.

Asimismo, el alcalde confirmó que le dio instrucción a la secretaria de Educación, Julia Rubiano, para sancionar a las señaladas igual que al operador para el que trabajan.

Por otra parte, la empresa TransMilenio S.A. confirmó que el Centro de Control ya remitió la información a las autoridades competentes para iniciar los procesos legales. Las implicadas pueden enfrentar multas tipo 2 equivalentes a $196.720, además de otras sanciones disciplinarias, pues se considera una infracción al Código General Disciplinario.

Este incidente ocurre en un contexto crítico para el sistema, donde la evasión del pasaje generó una afectación económica superior a los 265 mil millones de pesos en 2025, limitando los recursos para mejorar la seguridad y la frecuencia de los buses.

Siga leyendo: Colados con arma blanca en TransMilenio amenazaron al personal de seguridad y dejaron a un vigilante herido

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