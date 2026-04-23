Video | Galán ordena sanciones contra funcionarias de la Alcaldía grabadas colándose en TransMilenio

Una fuerte ola de críticas y rechazo ciudadano se ha desatado en la capital tras la viralización de un video que muestra a dos funcionarias de la Alcaldía de Bogotá evadiendo el pago del pasaje en el sistema TransMilenio.

El hecho, que ocurrió en la estación Consuelo de la troncal Caracas Sur, muestra a las mujeres, vestidas con las chaquetas oficiales de color rojo y amarillo del Distrito, escalando las rejas y entrando por las puertas laterales para acceder de manera irregular al sistema.

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Las implicadas fueron identificadas como vinculadas a la Secretaría de Educación, específicamente al programa de “Capacitación para adultos acompañantes de rutas escolares”. Curiosamente, su labor consiste en garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes, impartiendo pedagogía sobre el cumplimiento de normas.

El video fue grabado por un usuario del sistema mientras otros pasajeros esperaban correctamente para abordar los buses. El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el hecho en sus redes sociales.