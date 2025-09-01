Mamá de Epa Colombia publicó un video de la influencer llorando y generó preocupación: “Pronto hija, todo esto acabará”

Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, ha pasado de ser una de las figuras más polémicas a ser la protagonista de un controvertido caso judicial. Le puede interesar: Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, ya fue acusada por la Fiscalía en Caso UNGRD: “movió 3.000 millones en vehículos oficiales” A pesar de haber recibido el apoyo de todos sus seguidores y hasta de algunos sectores políticos que rechazaron su condena, una persona ha estado al frente de su situación y esa es su madre, Martha Rojas, quien a través de las redes sigue promoviendo el apoyo a su hija.

Epa Colombia en un paseo con su madre. FOTO: Redes sociales @martha.c.rojas6

Condenada a más de cinco años de prisión por los actos vandálicos contra una estación de TransMilenio en Bogotá, su vida dio un giro drástico. La influencer, que alguna vez dominó los titulares con sus controversias, ahora se enfrenta a una realidad mucho más dura. Primero, en la cárcel El Buen Pastor, donde se reportaron problemas de convivencia y dificultades con las visitas, por lo que más tarde, con su traslado a una guarnición militar, para su familia se percibe como una mejora en sus condiciones de reclusión.

Mensajes de esperanza y un clamor viral

En medio de este panorama, la voz que se ha mantenido firme es la de Martha Rojas, la madre de la empresaria y creadora de contenido. A través de sus redes sociales, Rojas ha compartido una serie de mensajes que se combinan la angustia y esperanza de una madre. En un emotivo y reciente video, donde se ve a una Epa Colombia llorando en un momento no especificado, su madre escribió: “Pronto hija, todo esto acabará y tendrá la recompensa de Dios. Sabes, él es justicia divina, ya lo verás”. Esta publicación desató una ola de apoyo, con miles de seguidores clamando por su liberación.

Entre tantas reacciones, para muchos internautas el publicar este video de ella llorando es una “representación” del duro momento por el que debe de estar pasando al influencer colombiana, en medio de su encarcelamiento. Comentarios como, “Libertad y justicia para Epa” y “ella merece una segunda oportunidad”, inundaron la publicación. Incluso Yina Calderón, amiga cercana de la empresaria, reaccionó con emojis de llanto, expresando su dolor por la ausencia de Barrera.

Un apoyo incondicional que trasciende los muros

El traslado de Epa Colombia a la Guarnición ha sido visto por su familia como un posible “indicio” de un futuro cambio en su situación. Aunque no hay confirmaciones oficiales, el gesto reforzó la fe de su madre. Tras la noticia, Martha Rojas reiteró su apoyo incondicional: “Seguimos adelante con la bendición de Dios. Te amo, mi reina. Siempre seré tu madre y tú mi reina”, escribió en su Instagram. En otra publicación, añadió que, “Gracias Dios por sus promesas cumplidas, no hay Dios tan poderoso como tú, te amo”. El apoyo de su familia no es nuevo. Días después de su reclusión en El Buen Pastor, Martha Rojas compartió un mensaje similar, deseando fuerza para su hija. “No te preocupes, hija. Sé que Dios no se queda con nada y él se encargará de todo. Ánimo, mi guerrera, sé fuerte”.

Epa Colombia antes y después de su traspaso a la Guarnición Militar. FOTO: Cortesía y captura Noticias Caracol