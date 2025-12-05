Promigas compra plataforma solar regional de Zelestra y acelera su apuesta multi-energética en Latinoamérica

Promigas anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 100% de las compañías de Zelestra propietarias de una plataforma regional de generación renovable con presencia en Colombia, Chile y Perú. La operación marca un paso decisivo en su transformación en un holding multi-energético, al integrar el gas natural con una base creciente de energías renovables.
