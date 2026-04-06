Víctimas de las Farc pidieron citar a Sandra Ramírez ante la JEP por su responsabilidad en casos de violencia sexual

La Federación de Víctimas de las Farc (FEVCOL) radicó durante el pasado fin de semana una solicitud ante el despacho de la magistrada Lily Rueda, integrante de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que pide la comparecencia obligatoria de la senadora Sandra Ramírez.
Este llamado se realiza en el marco del macrocaso 07, proceso que investiga crímenes de violencia sexual, abuso infantil y abortos forzados cometidos sistemáticamente en la extinta guerrilla.
De acuerdo con la organización de víctimas, la vinculación de Ramírez es fundamental debido al alto rango que ostentó durante el conflicto y a su cercanía histórica con la cúpula de la organización como expareja de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo.