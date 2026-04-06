Víctimas de las Farc pidieron citar a Sandra Ramírez ante la JEP por su responsabilidad en casos de violencia sexual

La Federación de Víctimas de las Farc (FEVCOL) radicó durante el pasado fin de semana una solicitud ante el despacho de la magistrada Lily Rueda, integrante de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que pide la comparecencia obligatoria de la senadora Sandra Ramírez. Este llamado se realiza en el marco del macrocaso 07, proceso que investiga crímenes de violencia sexual, abuso infantil y abortos forzados cometidos sistemáticamente en la extinta guerrilla. De acuerdo con la organización de víctimas, la vinculación de Ramírez es fundamental debido al alto rango que ostentó durante el conflicto y a su cercanía histórica con la cúpula de la organización como expareja de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo.

FEVCOL sostuvo que la actual congresista posee información privilegiada sobre estas prácticas y podría ser catalogada como una de las máximas responsables de estas conductas de extrema gravedad. “Estas conductas comprometen directamente su responsabilidad dentro de la estructura de mando y requieren su comparecencia efectiva ante la jurisdicción”, señala el documento. Además de la citación, la Federación solicitó que se evalúe la viabilidad de imponer una medida cautelar de detención contra la senadora, quien actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cargo al que llegó pese a sus cuestionamientos.

Una lucha que no es nueva