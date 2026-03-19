“Lo odio, ¿por qué me quitaste mi hijo?”, el grito que rompió el silencio en audiencia de la JEP

Durante años, María buscó a su hijo Giovanny Arias. Más de dos décadas después pude gritar a su verdugo. “¿Por qué a él?”
A su hijo, lo secuestró un pelotón del Ejército y lo asesinó para mostrarlo como baja en combate. El 4 de diciembre de 2025 sus restos fueron identificados y entregados, confirmando lo que durante tanto tiempo fue una angustia sin cierre.
El caso no es aislado. Hace parte del patrón de asesinatos y desapariciones forzadas que luego fueron presentados como bajas en combate, un capítulo que hoy vuelve a ser expuesto en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En ese escenario, María Dolores Sánchez, decidió hablar o más bien, gritar.
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En medio de la audiencia de reconocimiento de verdad que se realiza en Yopal, se dirigió directamente al teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, responsable de lo ocurrido. Fue una intervención cargada de preguntas sin resolver, todavía no entiende por qué su hijo terminó convertido en una supuesta baja en combate.