Bloqueo de fertilizantes en estrecho de Ormuz amenaza con desatar una hambruna para 45 millones de personas

Más de 45 millones de personas en el mundo podrían verse afectadas por una crisis alimentaria si en las próximas semanas no se restablece el tránsito de fertilizantes por el estrecho de Ormuz, ya que el bloqueo de urea, amoníaco y fosfatos comprometería la producción de alimentos. La alerta fue emitida por Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). En declaraciones entregadas a AFP, aseguró que el mundo enfrenta una ventana de tiempo muy limitada para evitar una crisis de gran magnitud. Puede leer: Trump rechaza propuesta de paz de Irán y Teherán amenaza con nuevos ataques en Oriente Medio “Podríamos ser testigos de una crisis que sumirá a 45 millones de personas más en el hambre y la inanición”, afirmó.

Irán mantiene cerrado un corredor clave para el comercio agrícola

ONU busca un acuerdo urgente para evitar una emergencia alimentaria

Ante el riesgo creciente, António Guterres, secretario general de la ONU, creó en marzo un grupo de trabajo internacional encargado de diseñar un mecanismo que permita reactivar el paso seguro de fertilizantes y materias primas relacionadas. Moreira da Silva explicó a AFP que ya sostuvo reuniones con representantes de más de 100 países con el objetivo de sumar respaldo diplomático a la iniciativa. Sin embargo, reconoció que la propuesta aún no logra convencer a las partes directamente involucradas en el conflicto, entre ellas Estados Unidos, Irán y varios países del Golfo. Según el funcionario, permitir el tránsito diario de al menos cinco buques cargados con fertilizantes sería suficiente para aliviar la presión sobre los agricultores y reducir el riesgo de escasez alimentaria.

La temporada de siembra aumenta la presión sobre los gobiernos

El director de la UNOPS advirtió que el calendario agrícola agrava la situación. Señaló que algunos ciclos de cultivo en países africanos concluyen en apenas unas semanas. Vea aquí: Sube el petróleo por aumento de tensiones el estrecho de Ormuz La preocupación central radica en que la falta de fertilizantes afecte la productividad agrícola mundial durante los próximos meses, lo que posteriormente se traduciría en menores cosechas y aumentos en los precios de los alimentos. Aunque todavía no se registra un incremento generalizado en los precios de la comida, la ONU ya detecta un fuerte aumento en el valor internacional de los fertilizantes.

Reapertura de Ormuz tardaría meses en normalizar el mercado

Para Moreira da Silva si se alcanzara un acuerdo político inmediato, el mecanismo diseñado por Naciones Unidas podría entrar en funcionamiento en apenas siete días. No obstante, advirtió que incluso una reapertura inmediata del estrecho de Ormuz no resolvería rápidamente la crisis logística. Según sus cálculos, el mercado tardaría al menos cuatro meses en recuperar la normalidad en el suministro de fertilizantes. Lea también: ¿Adiós al gas barato? Por déficit y guerra en Irán empresas usan más carbón y GLP El funcionario insistió en la necesidad de actuar con rapidez para evitar consecuencias humanitarias más graves. “No podemos estar dándole vueltas a algo que es posible y urgente: permitir el paso de los fertilizantes por el estrecho y, de ese modo, minimizar el riesgo de una grave inseguridad alimentaria mundial”, concluyó al medio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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