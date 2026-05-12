La tercera temporada de “Los anillos de poder” ya tiene fecha de estreno para 2026

Es el proyecto más caro en la historia de la televisión (más de 1.000 millones de dólares). Desde el comienzo, en su primera temporada, se sabía esto de El señor de los anillos: los anillos de poder. La serie que Prime Video anunció llevaría a la televisión en cinco temporadas.
La saga estrenó su primera entrega a finales de 2022 y cabe aclarar que su trama no pertenece a ningún libro de la trilogía del escritor sudafricano (que hizo carrera en Reino Unido) J. R. R. Tolkien, pero sí está ambientada miles de años antes de los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos (las grandes historias de Tolkien que han sido llevadas al cine) y que la construcción de la historia es un entramado de datos extraídos de los apéndices de los libros y de los textos originales.
Las dos primeras entregas han sido muy exitosas. La primera temporada de Los anillos de poder fue un éxito sin precedentes para Prime Video: fue vista por más de 100 millones de personas en todo el mundo, con más de 32.000 millones de minutos de streaming. La serie atrajo a más de 25 millones de espectadores globales en su primer día, marcando el mayor estreno en la historia de esta plataforma.
La segunda también continuó con esa misma línea: debutó como la Serie Original #1 en la lista Streaming Top 10 de Nielsen y se mantuvo entre las cuatro primeras durante toda su emisión.
En total, la saga ha atraído a más de 185 millones de espectadores en todo el mundo “y continúa siendo uno de los principales impulsores para Amazon de nuevas suscripciones a Prime Video”, confirmaron desde la plataforma.