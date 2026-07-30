Víctima de las Farc denuncia hostigamiento de comediante que le dijo que “se llena los bolsillos” con cifra de reclutamiento

Deisy Dorelly Guanaro tenía once años cuando las Farc la reclutaron. En este momento, dice, lucha por la verdad, la justicia y la memoria. Sin embargo, denunció que es víctima de presunto acoso por redes por parte de Camilo Díaz, conocido como “Culotauro”.
Díaz es un comediante que, de hecho, está relacionado con el show donde apareció la congresista Laura Beltrán, conocida como “Lalis”, en el que esta salió riéndose a carcajadas de un chiste hecho por la comediante María Camila Fonseca sobre el reclutamiento de menores por parte de las Farc y sus víctimas.
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