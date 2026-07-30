Spider-Man: Brand New Day: Así Tom Holland y Zendaya demostraron que son la pareja del momento

Han pasado casi diez años desde que Tom Holland y Zendaya comenzaron a trabajar juntos en Spider-Man: Homecoming. Lo que empezó como una amistad en la pantalla, en la vida real terminó convirtiéndose en la pareja del momento.
Actualmente, la relación de la estadounidense de 29 años y el británico de 30 años es uno de los mayores atractivos de la gira promocional de Spider-Man: Un nuevo día, la nueva entrega del superhéroe de Marvel.
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Desde mediados de julio de 2026, ambos han recorrido diferentes ciudades presentando la cuarta película de la saga. En esta ocasión, el Hombre Araña intenta reconstruir su vida mientras protege Nueva York de una nueva amenaza y enfrenta cambios inesperados en sus propios poderes.
El director Destin Daniel Cretton —quien también estuvo detrás de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos— ha descrito la cinta como el inicio de una nueva etapa para el héroe, una idea que también ha repetido Holland durante la promoción.