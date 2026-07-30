Spider-Man: Brand New Day: Así Tom Holland y Zendaya demostraron que son la pareja del momento

Han pasado casi diez años desde que Tom Holland y Zendaya comenzaron a trabajar juntos en Spider-Man: Homecoming. Lo que empezó como una amistad en la pantalla, en la vida real terminó convirtiéndose en la pareja del momento. Actualmente, la relación de la estadounidense de 29 años y el británico de 30 años es uno de los mayores atractivos de la gira promocional de Spider-Man: Un nuevo día, la nueva entrega del superhéroe de Marvel. Le puede interesar: Ya está en cinesSpider-Man: Un nuevo día: así cambia la historia de Peter Parker Desde mediados de julio de 2026, ambos han recorrido diferentes ciudades presentando la cuarta película de la saga. En esta ocasión, el Hombre Araña intenta reconstruir su vida mientras protege Nueva York de una nueva amenaza y enfrenta cambios inesperados en sus propios poderes. El director Destin Daniel Cretton —quien también estuvo detrás de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos— ha descrito la cinta como el inicio de una nueva etapa para el héroe, una idea que también ha repetido Holland durante la promoción.

La gira promocional ha pasado por ciudades como México, Madrid, Londres y Los Ángeles, donde los protagonistas han participado en alfombras rojas, ruedas de prensa y encuentros con seguidores. Uno de los momentos más comentados ocurrió en Ciudad de México, el único destino latinoamericano incluido en la gira. Allí, cientos de personas hicieron largas filas para asistir al evento organizado en el Parque Urbano Aztlán y ver de cerca a los actores. Le recomendamos leer: Qué películas y series ver antes de Spider-Man: Brand New Day y todo lo que debe saber del estreno

Durante su paso por la capital mexicana, Tom Holland agradeció el entusiasmo del público y aseguró que esta nueva entrega será “la más fresca, única y llena de acción” de la saga. Zendaya, por su parte, describió la oportunidad de presentar la película ante los seguidores como uno de los momentos más gratificantes de su carrera.

Pero más allá de la película, gran parte de la atención se ha concentrado en la relación de la pareja. Aunque ambos han mantenido su vida privada lejos de los reflectores desde que confirmaron su romance en 2021, durante esta gira se han mostrado más cercanos que nunca.

Por ejemplo, en la premiere realizada en Londres, Tom Holland interrumpió una entrevista al notar la llegada de Zendaya a la alfombra roja. Sonrió, la señaló entre la multitud e hizo chistes con los periodistas antes de reconocer que ella es una de las personas que más tranquilidad le aporta en medio del ritmo acelerado de la fama y las giras promocionales. Puede leer: Ya está en cines Spider-Man: Un nuevo día: así cambia la historia de Peter Parker Zendaya también habló sobre él durante esa misma jornada. La actriz aseguró que Holland es su “mejor amigo” y dijo sentirse afortunada de poder crecer junto a él tanto en el plano personal como profesional. También destacó el compromiso del actor con el personaje de Spider-Man y la forma en que asume la responsabilidad de interpretar a un héroe admirado por millones de niños alrededor del mundo.

La gira también ha coincidido con un momento especial en la vida de la pareja. Después de meses de especulaciones, Tom Holland confirmó recientemente que él y Zendaya ya se casaron en una ceremonia privada. El actor decidió hablar del tema tras la difusión de imágenes falsas, creadas con inteligencia artificial, que supuestamente mostraban su boda. Explicó que su familia no cayó en el engaño porque había asistido al evento y reiteró que ambos prefieren mantener ese aspecto de su vida lejos de la atención pública. Aunque la pareja ha evitado dar más detalles sobre el matrimonio, Zendaya ha dejado un guiño constante durante la gira de promoción de Spider-Man: Brand New Day: en cada una de sus apariciones públicas ha lucido su anillo.

La joya también fue protagonista durante su visita a México, donde incluso respondió con humor a un fan que le pidió matrimonio: “Llegaste demasiado tarde”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En medio de los rumores sobre una posible segunda ceremonia, su estilista, Law Roach, descartó esa posibilidad y aseguró que la boda ya ocurrió y que la pareja no planea organizar una celebración pública, ya que quieren ser consecuentes con la privacidad en la que siempre han mantenido su relación.

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