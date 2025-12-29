En medio de tensiones con EE. UU., Venezuela destruyó aeronave sospechosa en frontera con Colombia

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó este lunes la destrucción de una aeronave en medio de un operativo llevado a cabo en el estado de Apure, en la frontera con Colombia. De acuerdo con ese organismo, la aeronave bimotor fue ubicada en tierra en una zona utilizada como “pista clandestina improvisada”, como recoge El Tiempo al citar la información entregada por el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez. La avioneta “presentaba seriales visibles y de acuerdo al registro de control de información de la región no presentaba permiso ni plan de vuelo nacional, por lo que fue declara hostil, siendo la misma destruida in situ”. Ese avión de dos motores entró a territorio venezolano por el este sin emitir código de identificación ni presentar plan de vuelo, y con el transportador apagado, por lo que “se declaró su ilegalidad y se ordenó de inmediato su interdicción con tres sistemas caza F-16” de la fuerza aérea, reseñó ese medio. Estadísticas de ese organismo de seguridad en Venezuela indican que a la fecha son 31 las aeronaves inmovilizadas en lo que va de 2025, y 422 desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo el 22 de mayo de 2012. En los casos de aeronaves no identificadas, que surquen el cielo venezolano y no acaten los debidos llamados de los organismos de seguridad, dicha norma ordena la interceptación obligatoria por parte de aeronaves militares para identificar visualmente el aparato, intentar contacto por radio y determinar su intención de vuelo. Si la aeronave persiste en la desobediencia, evade el control o existen indicios fundados de uso ilícito, la autoridad competente puede declarar esa maniobra como una hostilidad y autorizar, como último recurso, su inutilización o inmovilización, priorizando siempre la persuasión para que aterrice y sea inspeccionada. Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han escalado en las últimas semanas luego de lo anunciado por Donald Trump en persistir con el bloqueo de los petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano. Hay que recordar que Trump mantiene una flota en el Caribe, cerca del territorio venezolano, que ha matado a más de 100 personas en bombardeos a supuestas narcolanchas. También incautó dos buques con petróleo embargado de Venezuela.