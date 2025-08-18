Tras el vendaval que dejó 6.500 damnificados, anuncian llegada de ayudas a Condoto, Chocó

La emergencia invernal que golpeó al municipio de Condoto, en Chocó, dejó al menos 6.500 damnificados, según el último balance oficial. El fenómeno, ocurrido el pasado 11 de agosto, destechó cerca de 2.000 viviendas, provocó la caída de árboles, daños en redes eléctricas y afectaciones en las tres instituciones educativas del municipio, lo que mantiene sin clases a 3.000 niños.
Ante la magnitud del desastre, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba anunció la entrega de las primeras ayudas humanitarias: “La administración departamental está aportando 10 toneladas de ayuda, 500 kits de alimentación, 500 kits de aseo y 2.000 láminas de zinc. Además, destinaremos recursos de educación para adecuar dos de las instituciones afectadas”, afirmó