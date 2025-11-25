El Benfica de Richard Ríos revive con primera victoria tras cinco fechas; así le fue a los colombianos en Champions League

La noche de la quinta jornada de la Champions League se movió entre claros y oscuros para los colombianos que tuvieron acción. El Benfica de Ríos encontró un golpe de aire justo cuando parecía hundirse. El Galatasaray de Davinson Sánchez volvió a tropezar en un partido clave; y el Qarabağ de Kevin Medina y Camilo Durán, no logró sostenerse ante la jerarquía de un rival superior.
Uno de los colombianos que volvió a pisar la cancha tras varias ausencias por lesión, no tuvo tan buen regreso como se lo esperaba y casi compromete el triunfo de su equipo. Le contamos de quién se trata, el resumen de los partidos y cómo le fue a los colombianos.