Grau Pujadas: el empresario catalán con el que Verónica Alcocer se pasea en tiendas de lujo en Estocolmo

Un medio sueco reveló este martes que la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, estaba paseando por las calles de Gamla Stan, en Estocolmo, al lado de un hombre, el empresario catalán-colombiano Manuel Grau Pujadas. Ambos fueron grabados cuando salían del local por un periodista de Expressen, quien abordó a Alcocer con varias preguntas sobre su vida privada. La esposa del presidente Gustavo Petro (al menos en papel, porque él mismo ha dicho que están separados), se negó a responder bajo el argumento de que no domina el inglés. Pujadas, quien caminaba a su lado, se interpuso para evitar que la grabación continuara. ¿Pero quién es este misterioso hombre? Le puede interesar: La red de amigos íntimos, negocios y favores de Verónica Alcocer en Suecia Este hombre no es nuevo en el círculo de Alcocer. Ya hace tiempo el presidente Gustavo Petro le asignó un puesto dentro de la junta directiva de Central de Inversiones S. A. (CISA) entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que gestiona, administra y comercializa activos del Estado y le otorgó la nacionalidad colombiana. Se la dieron en noviembre de 2022, por medio de una orden presidencial, sin cumplir los requisitos legales. Además, el catalán-colombiano es muy amigo de Xavier Vendrell (también catalán involucrado en casos de supuesta corrupción en España, y quien supuestamente coordinó con ‘Papá Pitufo’ la entrega del dinero para la campaña Petro Presidente). A ambos, Gustavo Petro les otorgó nacionalidad. Vendrell ha estado relacionado con una decena de empresas en Colombia. Una de estas es Barcelona Export Group, que en 2013, mientras Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, recibió un contrato de $940 millones y adiciones por $315 millones, por cuatro meses, con ETB, para elaborar diseños del cambio de fachada de una oficina de la empresa. Así mismo, la firma es la promotora del proyecto Torre Barcelona, un edificio en el centro de Bogotá que ofrece residencias estudiantiles operadas por otra compañía, Smart Rooms, en la que figura Pujadas, el otro catalán protagonista de esta historia, amigo de Alcocer desde hace varios años y también cuestionado por algunos de sus negocios. Grau, sin ser funcionario ni contratista del Gobierno, ha hecho parte de las comitivas de la primera dama en sus viajes a Italia, para una audiencia con el papa Francisco, y a Venezuela, para el encuentro con Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Además, es un invitado recurrente en las reuniones sociales de la primera dama; en varias fotografías y videos aparece junto a ella y otras personas cercanas como la mencionada Íngrid Carolina Plata o Adriana Mejía, hoy gerente de Artesanías de Colombia. De hecho, según fuentes del Ministerio de Cultura, tendría gran influencia en esa cartera, donde también está otro de los amigos de la familia Petro-Alcocer: el viceministro Jorge Zorro.

Los catalanes son “tan convenientes para el país” que Jorge Carrillo y Daniel Quintero les otorgaron un contrato en Emvarias por $251.000 millones para un piloto de camiones de cargue lateral. Una modalidad que es imposible en Medellín por ser una ciudad de lomas y cuya prueba se haría en Laureles: el único barrio plano. Manuel Grau se interesó lo suficiente en la elección en ISA para citar a candidatos a una reunión días antes de su nombramiento: “nos han pedido concepto y queríamos conocerte”. La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que Grau vive en un lujoso apartamento en la zona de la Cabrera en Bogotá. Su dueño: Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol... y el líder de los que en la madrugada del 15 de agosto votaron para que Jorge Carrillo fuera el nuevo presidente de ISA. Volviendo a los intereses empresariales, Barcelona Export Group es el punto que conecta a los catalanes con otras firmas que se mueven en diferentes sectores. A través de representantes legales o accionistas, esta empresa está ligada a otras como Business Consulting y Networking Group, Arno Colombia, Ladfi Consulting Latam y Themac Colombia. Esta última, por ejemplo, es la que estuvo detrás de un contrato en Medellín, durante la alcaldía de Daniel Quintero, para comprar compactadores de basura por casi $200 mil millones. El proceso al final fue reversado tras la llegada de Federico Gutiérrez a principios de este año, en parte porque no lo consideró un buen negocio para la ciudad, pero también por el ruido que generaron los nombres de los catalanes. Vendrell aseguró que, si bien es cierto que fue uno de los socios fundadores de Themac, no tiene nada que ver con la empresa desde hace siete años. Grau, por su parte, al ser consultado por El Espectador, señaló que no respondería preguntas. “Estoy siendo muy mal tratado por los medios, por chismes que nada tienen que ver conmigo”, dijo. De acuerdo con el medio español ABC, un informe de la Guardia Civil de ese país encontró en un computador de Vendrell que éste tendría negocios públicos y privados por 516 millones de euros en Colombia y que estando cerca de Petro habría “amasado una fortuna”. Él aseguró que todo es falso, que las cuentas eran simples “planes de empresa”, pues los contratos no se llevaron a cabo. Además, aseguró que se trata de una persecución por su postura política y que “el franquismo sigue instalado” en el poder judicial de España. El empresario catalán, como se dijo, ya había integrado delegaciones con las que ha viajado Alcocer. Entre ellas, un encuentro privado en el Vaticano con el entonces papa Francisco, ocasión en la que incluso fue captado saludándolo en las fotos oficiales, según contó el medio sueco. Le recomendamos leer: El millonario contrato del Gobierno con empresa ligada a Xavier Vendrell y Manuel Grau para viviendas en Santa Marta Según relató Expressen, Pujadas llegó a Estocolmo el pasado domingo por la noche, en un vuelo de Air France que aterrizó en la Terminal 2 del aeropuerto de Arlanda-Suecia. Llevaba consigo un sombrero, un abrigo negro y una bufanda amplia. Además de su equipaje personal, transportaba tres grandes maletas que, de acuerdo con fuentes colombianas citadas por el medio nórdico, contenían ropa para la esposa del presidente.

Ante las preguntas que se le ha hecho al presidente Gustavo Petro sobre Verónica Alcocer y sobre con qué dinero está manteniendo su vida en Europa, Petro salió en su defensa a través de un comunicado: “Verónica cuida de mis hijas durante el tiempo que me queda en el cargo. Ni un solo peso de fondos públicos ha ido para ella desde que nos separamos físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto”.

La red de amigos de Alcocer en Europa

La primera dama es además amiga personal del embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, y de su esposa Carmen Larrazábal. “Ella (Alcocer) se empezó a quedar en la sede diplomática y eso le molestó a Larrazábal”, le dijo bajo reserva una fuente enterada a EL COLOMBIANO. Luego, en el país nórdico, Alcocer empezó a conocer a otras personas en ese país y a asentarse cada vez más. Según Expressen, el paso de Alcocer por espacios reservados y eventos privados ha sido registrado tanto por la prensa local como personas que se mueven en esos círculos de poder. Se la ha visto en restaurantes de Stureplan, una de las zonas más costosas de la ciudad, así como el club privado Noppes, un espacio asociado a figuras de la élite social sueca.

