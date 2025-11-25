UdeA obtiene patente internacional por un proceso fisicoquímico que transformará la industria alimenticia y farmacéutica

El nuevo desarrollo científico de la Universidad de Antioquia y Sumicol obtuvo protección internacional en Estados Unidos y México, un reconocimiento que marca un punto de inflexión para las industrias alimenticia, farmacéutica y de suplementos nutricionales. Se trata de un proceso fisicoquímico capaz de recubrir sólidos insolubles con una película ultrafina, una innovación que promete mejorar la textura de alimentos enriquecidos, aumentar la estabilidad de medicamentos y potenciar la funcionalidad de materiales usados a diario.

La tecnología, creada en los laboratorios del grupo de investigación Coloides de la UdeA, permite recubrir partículas como el carbonato de calcio —un ingrediente presente en antiácidos, harinas enriquecidas y suplementos vitamínicos— con una capa nanométrica. Aunque el procedimiento partió de una variación mínima: reducir la concentración de proteína usada en un proceso de complejación iónica, el resultado abrió un abanico de posibilidades para la industria. El profesor Herley Casanova explicó que, mientras su patente anterior creaba microcápsulas con una coraza del 10 % de la masa total, este nuevo recubrimiento es una película mucho más delgada, de menos del 10 %, que modifica las propiedades de cada partícula sin alterar su comportamiento esencial.

Ese cambio, aparentemente simple, produjo un avance microscópico relevante: el recubrimiento individual de cada sólido permite inducir cristalización en proteínas que antes no la presentaban. En términos prácticos, esta película ultrafina evita la sensación arenosa en alimentos enriquecidos con calcio y mejora la textura de productos congelados como los helados, cuyo tiempo de derretimiento podría pasar de 10 a 25 minutos. Así que para el sector farmacéutico, el proceso representa una oportunidad para estabilizar proteínas como la caseína, con potencial impacto en la formulación de medicamentos.