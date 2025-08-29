Álvaro Uribe reveló que rechazó reunión con Petro tras atentado contra Miguel Uribe Turbay

Pasados 15 días del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, este viernes el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del Centro Democrático, reveló que días después del atentado del 7 de junio emisarios del Gobierno buscaron acercamientos para tratar de concretar un encuentro con el presidente Gustavo Petro. “Mi negativa fue rotunda”, reveló el exmandatario, quien sostuvo que las gestiones arrancaron dos días después del atentado en Bogotá y que decidió oponerse debido a que “los trinos de Petro contra Miguel Uribe y su familia son una instigación para que lo asesinaran. Por eso se inventan teorías que distraen sobre los autores intelectuales”.

De acuerdo con el exmandatario, el interlocutor fue un ministro del Gobierno que incluso, según le comentaron varios allegados, sentía desconfianza “por las mañas de Petro”. “A los dos días del atentado fatal contra Miguel Uribe, un ministro de Petro buscó al senador Honorio Enríquez para que me propusiera una reunión con el presidente. Le dije que no, que había hecho varias y que todo fue inútil. Al siguiente día volvió la razón que me pedían esa reunión para evitar matanzas, mi negativa fue rotunda. Varias personas me expresaron que el ministro sentía temor por las mañas de Petro”, explicó. Según Uribe, si bien el peligro aumentó tras el crimen contra el senador, también “tiene que aumentar nuestra lucha para derrotar al jefe de los matones y a sus camaradas”.

Días atrás, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño —padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay— habló sobre las hipótesis que se manejan sobre quiénes son los autores intelectuales del asesinato de su hijo, quien murió el 11 de agosto tras dos meses hospitalizado. Rechazó las que ha expuesto el presidente Gustavo Petro. Lea aquí: Miguel Uribe Londoño lanzó su aspiración presidencial: instó a “transformar el martirio en esperanza” Vale recordar que el jefe de Estado ha sugerido varias posibilidades al respecto. Entre estas se encuentran que habría sido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y lo que llama “la junta directiva del narcotráfico”. Sin embargo, Uribe Londoño rechazó esas declaraciones de Petro y habló de una supuesta intención de desviar la investigación por el crimen. Sobre esto habló en una entrevista con La FM. En el diálogo con esa emisora, aseguró que “esas hipótesis no son ciertas” y que “hay una cosa que gravita en el Gobierno y es el deseo de tratar de orientar la responsabilidad del atentado de Miguel a donde no es”.

“Eso no es verdad. La Segunda Marquetalia, prácticamente, no existe. Eso es un nombre. Y si ese “Zarco Aldinever” tuvo algo que ver fue porque fue contratado por alguien, porque él era un sicario a sueldo. Él era un negociante, era un hombre que trabajaba, si es que está muerto, para los que más le pagaban, pero nunca la Segunda Marquetalia. No existe”, expresó. Así mismo, se refirió a la última hipótesis que dio Petro, que señala que fue por un “negocio de esmeraldas”. Al respecto, afirmó que “es vergonzoso esa forma como él actúa”.