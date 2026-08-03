En aparente ataque de celos asesinaron a un suboficial del Ejército en una casa de Robledo, Medellín

Dormir en una casa del barrio Robledo Palenque, de Medellín, le terminó costando la vida a un suboficial del Ejército Nacional. Todo porque el excompañero sentimental de su anfitriona ingresó a la vivienda y, al verlo dormir con ella, tomó un cuchillo y lo apuñaló en varias ocasiones hasta asesinarlo.
Los hechos se registraron a las 3:38 de la mañana de este lunes en la carrera 87 con la calle 68, en este barrio de la comuna 7 (Robledo), de Medellín, en el tercer piso de una propiedad, donde el suboficial César Augusto Hurtado Parra, de 44 años, se estaba hospedando después de una reunión social.