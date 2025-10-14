Universidad Nacional dice que indígenas ingresaron “sin autorización” al campus de Bogotá

Un Puesto de Mando Unificado (PMU) se instaló en la sede principal de la Universidad Nacional, luego de que un grupo de indígenas ocupara el campus este fin de semana. Esa institución aseguró que el ingreso de esas personas se hizo “sin autorización” desde la madrugada del lunes 13 de octubre.
Según lo informado por la institución, un primer grupo llegó a una de las porterías de la sede principal, en donde el personal de vigilancia se contactó con la Procuraduría General de la Nación, los Ministerios del Interior y de Educación y la Secretaría de Gobierno de Bogotá para atender la situación.