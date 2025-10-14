x

¿Mier por Ospina, Cucho Hernández o Suárez? Estos y otros jugadores se pelean ante Canadá un cupo para el Mundial 2026

El duelo frente a Canadá este martes podría ser una de las últimas oportunidades para que algunos jugadores se ganen el puesto mundialista.

  • El Cucho Hernández y Luis Suárez tendrán que pelearse el cupo ante Canadá para ir al Mundial 2026. Foto: GETTY
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 8 horas
bookmark

El duelo de la Selección Colombia frente a Canadá, este martes a las 7:30 p.m. no es una simple fecha FIFA amistosa. Para algunos de los jugadores llamados por Néstor Lorenzo, podría ser su única oportunidad para sudar la camiseta y demostrar que tienen piel mundialista.

Aunque jugadores como James Rodríguez, Daniel Muñoz o Lucho Díaz, tienen el puesto más que asegurado, otros como Kevin Mier, el Cucho Hernández, Kevin Serna o el propio Luis Suárez tendrán que demostrar que tiene con qué ir a pelear por la Tricolor. Le contamos quiénes son.

¿Fue suficiente el póker de Luis Suárez ante Venezuela para ir al Mundial?

El delantero del Sporting de Lisboa deslumbró a todo un país durante el último partido de eliminatoria CONMEBOL rumbo al mundial tras anotarle cuatro goles al país vecino. Toda una hazaña.

Ante esto, parecía que Luis Suárez se podría haber ganado la confianza y el respeto del DT tricolor y sería una ficha fundamental para el Mundial 2026.

Sin embargo, no todo está asegurado, pues durante el amistoso frente a México, aunque Suárez fue inicialista, no encontró la oportunidad de marcar y al minuto 69 fue sustituido por Rafael Santos Borré.

Otras fichas como Juan Fernando Quintero o Johan Carbonero mostraron un mejor nivel que Suárez en el partido anterior, anotando gol y asistiendo con jerarquía. Esta puja puede que se resuelva frente a Canadá en el partido de esta noche.

¿Mier, Ospina o Montero? El duelo entre los arqueros

El arco colombiano tampoco se queda atrás, y la estrategia que podría tener Lorenzo para defender los tres palos es aún una incógnita.

Para muchos la titularidad de David Ospina frente a México fue una sorpresa. El gran David Ospina, ídolo a pulso de la Selección Colombia, es uno de los que podría gozar de convocatoria perpetua. Sin embargo, no es tan indiscutible la titularidad.

Aunque el antioqueño tiene buen nivel con Atlético Nacional, no es un secreto que caras más jóvenes podrían arrebatarle el lugar. Kevin Mier, por ejemplo, ha tenido un desempeño polémico en Cruz Azul. Con partidos muy buenos y otros no tanto, se sospecha que la convocatoria ante Canadá sería la oportunidad para que Néstor le mida el aceite, y decida si da la talla para un arquero mundialista.

Álvaro Montero, por otro lado, con experiencia pero poco ritmo, ha tenido buen desempeño en Vélez Sársfield de Argentina. En dos partidos jugados, Montero ha sacado la valla invicta y ha salvado cinco pelotas con clara intención de gol. Pero el cupo en “la Sele” es a otro precio, y Montero no tapa en la tricolor desde el 12 de octubre de 2023, en un partido de eliminatorias contra Uruguay, donde ingresó en los últimos cinco minutos y recibió un gol de penal.

El estratega argentino podría optar por el arquero más joven ante Canadá, pues ya probó a David Ospina frente a México, y dejar a Montero para las últimas fechas frente a Nueva Zelanda o Nigeria, en noviembre.

La última prueba para los más jóvenes

Nombres como Yáser Asprilla, Andrés Román, Yerson Mosquera, Álvaro Angulo o Willer Ditta han tenido pocos o nulos minutos en las últimas fechas amistosas. Aunque Angulo y Ditta fueron inicialistas frente a México, la falta de ritmo y de costumbre al juego de la Selección fueron evidentes, y les costó establecer una asociación eficiente durante el partido.

Por otro lado, Yáser, Román y Mosquera no pudieron abandonar el banquillo, y demostrar de que están hechos. Es probable que Lorenzo opte por alinear a estos hombres finalizando el compromiso, como es característico de su estrategia. Pero queda la incógnita: ¿Puede verdaderamente un jugador demostrar su talento en 10 minutos?

Posible alineación Colombia vs Canadá

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Juanfer Quintero, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Fecha: Martes 14 de octubre 7: 30 p.m. - RedBull Arena, New Jersey.

¿Cuántos partidos le faltan a la Selección Colombia antes del Mundial?

En lo que resta del mes de octubre, la Selección Colombia no tendrá más duelos amistosos. Se retomarán en noviembre frente a Nueva Zelanda el 15 a las 7:00 p.m.; y frente a Nigeria el 18 del mismo mes a las 8:00cp.m.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Colombia
Fifa
Mundiales de fútbol
Federación Colombiana de Fútbol
Selección Canadá
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Eliminatorias Mundial 2026
Colombia
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
James Rodríguez
Luis Suárez
David Ospina
Luis Díaz
Néstor Lorenzo
Yaser Asprilla
Kevin Mier
Álvaro Montero
Yerson Mosquera
Álvaro Angulo
Daniel Muñoz
Juan Camilo Hernández
Andrés Roman
