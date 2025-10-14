¿Amenaza para la salud mundial? La resistencia a los antibióticos aumentó más del 40% en los últimos cinco años

El aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud mundial, dice un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre 2018 y 2023, creció en más del 40% con un incremento medio anual del 5 al 15 por ciento.
Además, en 2023, una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio y responsables de infecciones comunes en personas de todo el mundo era resistente a los tratamientos con antibióticos. Así lo indican los datos comunicados al Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y su Uso (GLASS, por sus siglas en inglés) de la OMS para más de 100 países.
El nuevo informe mundial sobre vigilancia de la resistencia a los antibióticos 2025 presenta, por primera vez, estimaciones de la prevalencia de la resistencia en 22 antibióticos utilizados para tratar infecciones del tracto urinario y gastrointestinal, del torrente sanguíneo y para tratar la gonorrea.
El informe abarca ocho patógenos bacterianos comunes -‘Acinetobacter spp.’, ‘Escherichia coli’, ‘Klebsiella pneumoniae’, ‘Neisseria gonorrhoeae’, ‘Salmonella spp. no tifoidea’, ‘Shigella spp.’, ‘Staphylococcus aureus’ y ‘Streptococcus pneumoniae’-, cada uno de ellos relacionado con una o varias de estas infecciones.