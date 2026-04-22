U. San José, la del escándalo de títulos falsos en el Gobierno, tiene nuevo rector y promete colaborar con la Fiscalía

Carlos Eduardo Rodríguez, nuevo rector de la Fundación Universitaria San José, le salió al paso a los cuestionamientos contra ese centro universitario por cuenta de las irregularidades en la expedición de títulos y la compra de diplomas, uno de ellos el caso de Juliana Guerrero.

En su presentación a medios, Rodríguez dijo que “la institución ha estado con un ánimo totalmente orientado a esclarecer los hechos. En segundo lugar, aportar toda la documentación que viene relacionado con el mismo proceso”.

Agregó que ese centro universitario busca también atender las visitas “que han sido necesarias y las que sean necesarias” por parte de la de la Fiscalía, “y aportar todos los elementos de prueba que se vaya requiriendo”.

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El rector calificó de “un hecho aislado” el caso de Guerrero y explicó que, una vez la institución tuvo conocimiento de los hechos, procedió a retirar del cargo al funcionario involucrado.

Aclaró que, al calificarlo como un hecho aislado, “no se trata de una práctica institucional sino de una conducta individual que fue sancionada de manera inmediata”, haciendo referencia al exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez, hoy imputado junto a Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

La Fiscalía busca establecer el presunto uso de documentos con “apariencia legítima”, incluidas firmas y formatos institucionales de la Fundación Universitaria San José para sustentar su hoja de vida.

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En las audiencias, el ente acusador ha reiterado que la intención de Guerrero habría sido “inducir en error a los servidores públicos (...) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de juventudes”.

La Fiscalía explicó que Guerrero tenía conocimiento y la intención de presentar documentos irregulares, “por lo que actúo con dolo”.

Para el rector de la U. San José, la Fundación activó los mecanismos jurídicos correspondientes e instauró una denuncia penal contra dicho funcionario, una vez conocen los hechos.

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Asimismo, informó a los medios que desde el primer momento “se dio inicio a una auditoría interna con el propósito de revisar todos los procesos relacionados con la expedición de títulos en la institución”, sobre la cual indicó que no podía ofrecer mayores detalles.